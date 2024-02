Sin tregua: picantes acusaciones de Luciana Salazar a Martin Redrado

Ahora, la modelo volvió a denunciar públicamente una jugada del economista que afecta directamente a su hija Matilda. Recordemos que, hace ya dos años que Luciana Salazar viene batallando en la justicia por la cuota alimentaria de su hija Matilda. Martin Redrado, quien habría firmado un acuerdo mediante escribano público para mantener a la niña hasta sus 18 años, se habría desentendido de su compromiso y la modelo busca justicia.

Asimismo, el 8 de febrero, después de un mes de feria judicial, volverían a verse las caras nuevamente en los Tribunales para avanzar en esta cuestión pero Martin Redrado avisó que iba a pegar el faltazo y Luciana, explotó. "Ahora presentás una reserva de viaje, decís que hasta abril no venís. ¡Esto es una broma, no se puede creer!"

Por otra parte, lo que más enoja a Luciana es que él insiste en que la firma del acuerdo en cuestión no es suya, algo que todavía se debe probar en la Justicia. "Justo hoy se cumplen 2 años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera tu firma, te presentarías ya.. No tenés vergüenza con lo que le hacés a una menor. Esto es indignante". En este contexto, lo concreto es que, los plazos judiciales se siguen estirando mientras Luciana busca que se haga Justicia por su hija.