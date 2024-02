El Gobierno evalúa sanciones por el paro de trenes: "Dejaron a un millón de personas a pie"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó hoy la huelga ferroviaria que rige desde esta madrugada y que fue decidida, afirmó, por "un grupo de personas que cuando no está en el poder le complica la vida a la gente".

Adorni, en conferencia de prensa, dijo que el Gobierno estudia la posibilidad de tomar medidas en contra de los sindicatos que llevan a cabo la medida de protesta, que afectó, aseguró, a "más de un millón usuarios".

"Se están estudiando cuáles serán las medidas que tomemos para que existan consecuencias en este caso", dijo Adorni, quien indicó que la discusión paritaria con el gremio ferroviario "está abierta", por lo que "no correspondía el paro ni la conciliación obligatoria".

Adorni mencionó que las posibles medidas alcanzarían "a todos los responsables" de la huelga, una forma de protesta que, consideró, "no es en contra del Gobierno nacional, sino de la gente".

El vocero del presidente Javier Milei se refirió a la huelga ferroviaria como primer tema de su conferencia. "Hoy es un día particular: más de un millón de personas han sido afectadas en su forma de trasladarse a sus trabajos, consultas médicas y ocio por el paro de trenes que estamos viviendo".

Adorni afirmó que la medida de fuerza es liderada "por un grupo de personas que cuando no está en el poder, le complica la vida a la gente".

El portavoz presidencial opinó que, por el contrario, "el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los argentinos", y sostuvo que La Fraternidad, el gremio que lidera Omar Maturano, "de fraterno no tiene nada" porque dejó "a un millón de personas a pie", reiteró.

Adorni, en ese sentido, mencionó que "la discusión paritaria" entre el Estado, a cargo del servicio de trenes, y La Fraternidad "estaba abierta, por lo tanto no correspondía" que se dictase una medida de conciliación obligatoria, con el objetivo de convocar a las partes a una negociación, "ni el paro". "Por eso aclaré que se están estudiando las medidas para que haya consecuencias en esta situación en particular", resaltó Adorni. Y advirtió: "El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 70 años. Y esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos en virtud de perpetuarse en el poder, no va más".