Semana clásica: el juego de las especulaciones

Cada cual atiende su juego... Y son muchos los juegos que estarán haciendo su participación esta semana, la clásica, la que transita las últimas horas de paz antes de que Gimnasia y Estudiantes comiencen a disputar la edición 168 del clásico platense. Hasta el domingo a las 19:30 pasará mucha agua debajo del puente. Demasiada.

Desde lo futbolístico, Estudiantes llega con números y rendimiento que lo ponen por encima de su rival. Al menos en los papeles parecería estar un escalón por arriba. Pero la historia de este tipo de partidos, aunque a la larga siempre gana el que tiene mejor plantel y es un poco de mentira eso de “saber jugar los clásicos”, deja lugar para la equidad. Por ejemplo el último que ganó Gimnasia, ese que rompió una larga racha adversa de 13 años, tenía a un Estudiantes con mejor plantel y un proceso que se iniciaba y que luego culminaría con una vuelta olímpica en la Copa Argentina. Lo mismo la última vez que se vieron las caras. El Pincha estaba empezando a asomar la cabeza luego del golpe en la Sudamericana y el Lobo se abrazaba a un punto para no descender. En el resultado y en la cancha no hubieron diferencias y por eso el 0-0.

¿Qué tiene para ganar Estudiantes? El manejo en la mitad de la cancha, la abundancia en ofensiva y su insistencia para buscar el arco de enfrente. Si puede desarrollar ese sistema tiene mucho como para lastimar a su rival. ¿Y para perderlo? Comete errores defensivos y ante Newell’s quedaron en evidencia, le cuesta mucho romper defensas que se le cierran y desperdicia muchas situaciones que genera.

Gimnasia está mucho mejor que el promedio general del año pasado. Pese a la crítica de un sector de sus hinchas por el juego del equipo de Leonardo Madelón, es más competitivo y tiene más armas que hace unos meses atrás, cuando estuvo a 90 minutos de perder la categoría. Hoy tiene mejor forma y variantes, aunque no muchas, pero las hay para jugar, dar pelea y terminar mejor. Además, para ganar un clásico como local.

Por primera vez en un tiempo, el empate no parece ser un mal resultado para ambos equipos

¿Qué es lo mejor del Lobo? Que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores desequilibrantes, principalmente por las bandas, con Abaldo y Domínguez. Además ya no tiene esa presión por ganar un clásico como tiempo atrás sino que todo lo contrario. Y si sabe hacerlo tiene en la localía el aspecto principal como para superar a su rival. ¿Y lo peor? Defensivamente sigue sufriendo como el año pasado, sobre todo cuando la pelota llega al área por arriba: cada centro es un dolor cabeza. A veces, cuando no tiene la pelota, Rodrigo Saravia queda demasiado solo en la contención, pero sumarle un compañero dejaría algo aislados al jugador más cerebral: Pablo De Blasis. Tema para Madelón.

¿Les sirve el empate? Sí. A Gimnasia le permitiría mantenerse a tiro de los que se clasifican sin esa presión que significa el clásico. Y a Estudiantes también pese a sus ambiciones (en la previa es al que menos le sirve), porque podría jugar el tramo final de la fase inicial de la Copa de la Liga en zona de clasificación con el duelo este que gusta e incomoda por igual ya tachado. Está claro que los dos lo querrán ganar, pero difícilmente haya uno que salga con mayor voracidad. De hecho, a los dos les preocupa sus desatenciones defensivas en cada pérdida.

El Lobo llega luego de una derrota en Rosario. ¿Se tiene en cuenta? Para nada: el año pasado había derrotado como local a Central y en UNO se conformó con el empate que le servía. Antes había sido goleado por San Lorenzo y luego se despachó con una victoria especial contra su clásico rival. La última fotografía no siempre suele ser determinante. Estudiantes ganó y está invicto. Tal como se dijo en los papeles llega mejor, incluso tiene una estructura más sólida que el año pasado: había ganado en la previa del primer clásico pero el ciclo de Domínguez recién se iniciaba y también había ganado en su visita a Newell’s pero luego no supo hacer pie ante el Lobo como local. El mejor ejemplo es el del Clausura 2010, con tal el mejor equipo de los últimos 20 años y perdió 3-1 en el Bosque. Luego se cansó de ganar e incluso con equipos menores que su rival y sin merecerlo. Poco importan el antecedente inmediato y el nombre por nombre.

Pablo Dóvalo dirigirá su primer clásico. Silvio Trucco estará en el VAR

Otro tema será lo arbitral. Desde los dos lados se van a quejar y se van a atajar con cualquier tipo de cosa. A Gimnasia el año pasado lo perjudicaron muchísimo los árbitros, situación que parece haber cambiado en esta temporada. Al Pincha el VAR no fue nada amigo en las competencias internacionales 2022 y 2023, y este año arrancó de la misma manera. Pero es cierto que el lunes le hizo un guiño: la expulsión de Ever Banega (que cambió el rumbo del partido) se pudo haber evitado o, del mismo modo, como compensación José Sosa pudo quedarse con clásico. Al Lobo también le tocó una favorable en la última fecha: el penal de Martínez a De Blasis se vio mejor en la tele que en vivo y nadie se hubiese agarrado la cabeza si no se sancionaba.

Y por último la seguridad, que a esta altura debe ser el principal tema. Lo dijo muy bien Eduardo Domínguez: es una final y el partido que los hinchas quieren ganar, pero nada tiene que ver la vida. Nunca un partido de fútbol, por más importante que sea, puede ser más importante que la vida propia y la del otro. Son 90 minutos que van a dejar felices a unos y tristes a otros, y que no definen absolutamente nada. Y a nadie.

Se vienen 90 minutos (100 con los descuentos) de puro nervio, algo de fútbol, polémica, calor, ¿mosquitos? y todo lo que nos tienen acostumbrados Gimnasia y Estudiantes. Puede ser un bodrio también. Pero por favor que no le falte la paz antes, durante y después afuera de la cancha. Eso no debería negociarse por nada del mundo.