Las compras con tarjeta también van para abajo

Las compras con tarjetas de crédito, como otros rubros que miden la temperatura del comercio minorista, indican un verano tirando a gélido: según una medición nacional en enero las variaciones de movimientos se ubicaron por debajo de la inflación estimada, según un informe de First Capital Group. La inflación y la crisis golpeando sobre los ingresos aparecen en la evaluación que se realiza en el comercio local sobre una caída en el orden del 20 por ciento.

El estudio de alcance nacional sobre las operaciones del mes pasado indica un movimiento de 5.966.247 millones de pesos. Eso representa una suba del 11,1 por ciento nominal respecto a diciembre. No obstante, al poner la lupa sobre la serie estadística se ve por debajo de los valores de la inflación del 21 por ciento que se midió el mes pasado.

En el comercio platense se ve un movimiento que puede ser aún más pronunciado. Valentín Gilitchensky, de la Federación Empesaria La Plata, analizó que “la caída es más que nada porque a la gente no se le actualizan los límites de compra. Con toda la inflación que hubo, los bancos no actualizaron”, dijo el comerciante sobre el límite de operaciones que puede impedir sumar compras o abordar alguna mediana. “Entonces, no tiene margen para cuotas”, cerró sobre ese capítulo del sistema de financiamiento personal.

No es todo. El directivo calculó que también inciden “la recesión y la caída de ventas” en general en el comercio.

El panorama indica a Gilitchensky una caída de operaciones del orden del 20 por ciento. Quienes la siguen usando optan, “en mayoría” por las compras en tres cuotas “ó en seis para montos mayores”, detalló.

En términos interanuales, la situación también indica una merma y podría ser más pronunciada en cuanto a compras con tarjeta. Según los datos que circularon en los últimos días, el stock de deuda contraída con tarjeta fue de 160,7 por ciento, quedando nuevamente por debajo de los niveles de la inflación acumulada en el último año. En 2023, el Índice de precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 211,4. En la comparación de ambos números se determina la caída en términos reales.

En el mercado financiero se estima que la utilización del programa Cuota Simple, que reemplazó a los programas ‘Ahora 6, 12, 18 ’, impulse una recuperación en el mercado de las tarjetas.

No obstante, se advierte que la inflación sobre los productos de acceso masivo va más rápido que los ingresos de los titulares de las tarjetas. En consecuencia, las actualizaciones de los límites de crédito seguirán siendo un problema se analizó desde First Capital Group.

Cuota Simple es un nuevo instrumento de estímulo al consumo que permite comprar productos y servicios con tarjeta de crédito en 3 o 6 cuotas fijas con una tasa de interés especial. Arrancó el 1° de febrero y se extenderá hasta el 31 de mayo. Incluye a electrodomésticos, indumentaria, libros, espectáculos, turismo, neumáticos, accesorios y repuestos, motos, maquinaria y herramientas, entre otros.

Las compras en dólares con tarjetas tuvieron una suba interanual del 29,5%, aunque con un comportamiento mensual irregular alternando alzas y bajas. En enero, hubo un aumento del 17,8% respecto al mes anterior, registrando un total de 338 millones. Desde la consultora se destacó el crecimiento del saldo a pesar de que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior.