"Haber llegado a esta edad es un sueño": Mirtha Legrand celebra sus 97 años

La estrella de la televisión argentina Mirtha Legrand cumplió hoy 97 años y aseguró que "haber llegado a esta edad es un sueño", en tanto opinó también sobre el actual contexto político y económico en el país: "A la gente no le alcanza (el dinero) para vivir", resaltó.

"Estoy bien, está bien mi cabeza, mi físico, todo", dijo Legrand en diálogo con Beto Casella, conductor del programa Nadie nos para en FM Rock & Pop. "Debo ser única en el mundo", agregó la diva, nacida el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe.

"¡Casi centenaria, Beto, impresionante!", enfatizó Mirtha, que también agradeció al público que la continúa apoyando año tras año en la televisión argentina.

Por otra parte, en declaraciones a otra radio porteña, la diva de los almuerzos subrayó: "Estoy muy contenta, feliz de la vida, sana, alegre. Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto".

"Los costos de vida son terribles, a la gente no le alcanza para vivir. Yo no hago compras, pero tengo una persona de confianza que hace las compras de la casa y siempre que vuelve me dice, ´Señora, qué horror los precios´. Está muy difícil la cosa, muy difícil", dijo también. Sobre el presidente Javier Milei, opinó: "Por momentos me gusta, por momentos no me gusta. A veces (es) un poco violento. Pero está reconocido en el mundo. Lo que hay que bajar es un poco la violencia, la confrontación".

"La calle está violenta, asesinatos, muertes, gente joven armada. ¿De dónde sacan los revólveres? Hasta ametralladoras. Argentina siempre fue un país civilizado, pero ahora no lo es", consideró Legrand.

Nacida hace 97 años como Rosa María Juana Martínez Suárez, tomó luego el nombre artístico de Mirtha Legrand y se convirtió en una estrella del cine y la televisión en el país. A su edad, Legrand continúa tan vigente como de costumbre, se mantiene al frente de su programa de TV, asiste a estrenos teatrales y a galas benéficas y, sobre todo, sigue teniendo ganas de ir a trabajar.

En sus almuerzos televisivos, la diva suele recibir a personalidades del quehacer nacional, desde el espectáculo hasta la política, y se caracteriza por sus preguntas punzantes, las que la convirtieron con el correr de los años en una de las entrevistadoras más afiladas del medio nacional.

Figura del cine durante mucho tiempo, su paso a la televisión fue un éxito, siempre de la mano de su marido Daniel Tinayre, que trabajó a su lado en cada uno de sus proyectos. También ha sobresalido en los últimos años por sus comentarios acerca de la realidad política o económica doméstica. Y al respecto, opinó por estas horas sobre la actual coyuntura, al ser consultada sobre la situación del país y los próximos meses: "No sé, es hacer futurismo, no sé, está todo muy complicado", manifestó.

"Tengo miedo de un enfrentamiento, está todo complicado. A mí me da miedo. Es mucho esperar dos años o tres para que se recomponga. Por momentos, me da angustia. Está muy politizada la Argentina, demasiado", completó Legrand.