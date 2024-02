Crisis, un paro y la situación edilicia, en la vuelta a clases

La comunidad educativa de la Provincia y de la Región se prepara para comenzar las clases. En una semana marcada por el paro nacional docente convocado por CTERA, los representantes de los distintos gremios brindan un panorama de cómo se encuentra la situación en la Ciudad y cuales son las condiciones en las que los chicos retornarán a las aulas el próximo viernes.

Si bien la medida de fuerza ordenada por CTERA afecta a gran parte del país, no tiene una fuerte incidencia en La Plata debido a que en la Provincia las escuelas aún se encuentran en periodo de “intensificación”, momento en el que concurren los alumnos que deben recuperar materias y esa será la única actividad escolar que se verá interrumpida.

De todos modos el secretario general de UDOCBA La Plata, César Omar Rodríguez, manifestó que será un “paro contundente, ya que el Gobierno nacional no paga más el FONID, no gira más la partida del Fondo de Financiamiento Educativo, no aporta más para la quinta hora, no aporta más para la parte correspondiente del SAE, entre otros recortes”. En tanto que Martín Carracedo, docente de secundaria afiliado de SUTEBA, llevó tranquilidad a los padres que estaban preocupados por el paro al aclarar que, si bien la medida de este lunes afecta, aún “restan días para que los chicos puedan recuperar”. “Los alumnos pueden seguir intentando rendir las materias, ya que las mesas de examen pueden reprogramarse en la semana”, aclaró.

Problemas edilicios

Además de los reclamos mencionados anteriormente, los docentes expresaron su preocupación por el estado en el que se encuentran algunos establecimientos. En ese sentido, Rodríguez detalló que “como todos los años, las escuelas necesitan para este comienzo de ciclo lectivo múltiples arreglos por ejemplo: los baños, los tanques, los techos, las obras de gas, etcétera. Sin financiamiento se va a complicar”.

Hay escuelas que, a menos de una semana de que comiencen las clases, presentan serios problemas como es el caso de “la secundaria 13 de 22 y 48”, señaló María Díaz Reck, de SUTEBA Multicolor. “Es un edificio que abarca toda la manzana y que ya venía con varios problemas de infraestructura desde el año pasado. Con el temporal de febrero se cayó parte del cielo raso, hubo desprendimiento de material y la escuela estuvo sin agua y sin luz”, denunció y completó: “Tuvimos una semana donde no hubo actividad presencial, fue virtual y ahora se está acomodando todo para poder arrancar”.

Pero ese no es el único establecimiento con problemas, “el Normal 2 tiene ventanas con plástico que no cierran bien y una invasión de insectos que picaban; en el Normal 3, hay ratas; en la secundaria 26, hay aulas clausuradas por nidos de palomas desde hace años y el 2023 estuvo casi todo el año con ratas; en el Albert Thomas, los techos que se caen; en la secundaria 22, hay aulas sin puertas, sin luces y sin pizarrón. En este último caso, si bien esta por inaugurarse el edificio nuevo, no hay garantías de que este en condiciones”, destacó Díaz Reck.

El impacto de la crisis

La situación económica golpea por dos frentes a este ámbito. Por un lado esta la cuestión ligada al presupuesto invertido en educación y por otro lado a las limitaciones económicas de las familias. “Muchos ya nos dijeron que están con problemas para llevar a los chicos a la escuela porque, si bien ellos tienen boleto escolar, los padres no y con el aumento se les hace muy complicado”, aseguró la dirigente de la Multicolor.

Aunque en menor medida, la crisis también afecta a familias con mayores recursos. Esto puede verse en la migración de alumnos “de colegios con cuota más alta a escuelas que reciben subvención y tienen cuotas más baratas”, ilustró Diego Rechiusa, secretario general de SADOP delegación La Plata.

Por último, Rechiusa agregó que si bien hay casos de morosidad que preocupan a los empleadores, pero que “al momento no tenemos en la región de La Plata una situación que ponga en riesgo a las a las instituciones educativas privadas”.