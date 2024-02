Madelón: “Como en la vida, el que se enoja pierde”

Los matices dentro de los cuales se desarrolló esta nueva edición del clásico platense dieron mucha tela para cortar al término del encuentro disputado en el estadio albiazul de 60 y 118, que finalizó sin goles, y Leonardo Carol Madelón, el entrenador de Gimnasia, se sumó a la lista quienes se manifestaron, en este caso en conferencia de prensa.

“El empate terminó estando bien, porque nosotros hicimos cosas muy buenas y ellos también, nos complicaron. El partido pudo haber sido para cualquiera, pero habíamos abierto el marcador”, destacó el responsable de la conducción del conjunto albiazul en clara alusión al gol que le anularon a su equipo en el tramo inicial.

“Ahora hay que pensar en lo difícil que es jugar el jueves porque hay que sacar toda esa atención que hubo en este partido”, agregó Madelón ya focalizado en la octava fecha de la Copa de la Liga, ronda de partidos en la cual los Triperos volverán a ser locales, en este caso desde las 19:00, ante Instituto de Córdoba.

“No es fácil jugar estos partidos, hay que sumar. Es el clásico de la gente, nosotros teníamos que respetar esa cosa del hincha. Cada uno desde su lugar dejó todo”, reconoció Madelón volviendo a través de una respuesta a lo ocurrido en la víspera contra Estudiantes en el partido más esperado del torneo para los fanáticos que estuvieron pendientes, no sólo en las tribunas.

“Sobre el final quedó un sin sabor porque los dos los queríamos ganar”, destacó el técnico de los albiazules que en lo que va de la nueva temporada no ha podido asegurarle un grado de regularidad al equipo, el cual a su criterio “está firme y cada vez mejor”, al punto que “me quedo conforme con lo que vi”.

En otro tramo del diálogo mantenido con el periodismo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el que esta vez las emociones no alcanzaron a llegar al gol, el santafesino de Cafferata, evaluó que “el empate estuvo bien, pero si el partido se abría con ese gol anulado quizás la historia era otra”.

Insistió con que “estamos creciendo, se están reponiendo jugadores y dejan todo, este clásico fue un partido de ida y vuelta, en el que dimos todo dentro de nuestras posibilidades”, y para ejemplificar el esfuerzo eligió a Mammini como parámetro: “Ivo salió acalambrado pero nada más, lo mismo Rodríguez. Pintado venía con una molestia en el aductor y en las próximas horas habrá estudios”.

Respecto de la continuidad del torneo, sin perder la compostura, como ocurre después de cada fecha, sea cual sea el resultado, Madelón explicó que “ahora hay que descansar, analizar el juego de Instituto y pensar en el jueves. Hay que trabajar en lo psicológico y en lo físico en estos pocos días de trabajo y habrá que ver si hay cambios”.

En otro momento de la conferencia dijo que “no hay que llorar”, y agradeció a los jugadores y a los hinchas por todo el apoyo al reconocer que “todos disfrutaron el clásico y yo estoy conforme porque estamos en un equipo en formación”.

En relación al gol anulado a Ivo Mamini en la jugada más polémica del clásico platense, y probablemente la más discutida de la fecha, prefirió no generar polémicas y solo invitó a repasar la jugada al manifestar que “en el fútbol cómo en la vida, el que se enoja pierde. Hay que estar tranquilos, porque mañana vamos a ver cosas positivas”.

Y completó su análisis post partido resaltando que “somos uno de los equipos que más corre y por eso están en duda las presencias de Colmán y Castro, quienes tal vez no llegan al jueves porque vamos a cuidarlos para que no se resientan de sus respectivas lesiones”, las cuales no les permitieron ser considerados para el esperado partido de la víspera contra el clásico rival.