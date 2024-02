Gremios docentes harán otro paro nacional el lunes

Tras una fallida negociación salarial con el Gobierno, los gremios docentes agrupados en la CGT anunciaron un paro nacional con cese “total de actividades en todo el país” para el lunes, mientras los maestros de la provincia de Buenos Aires definen por estas horas los pasos a seguir.

“Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4. Un paro total de actividades en todo el país. Ahí estamos iniciando un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró ayer el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo.

En esa línea, el dirigente sindical expresó: “El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta”.

En ese marco, el cosecretario general de la CGT y secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo: “La CGT no va a mirar para otro lado, se va deteriorando el poder adquisitivo. Vemos cómo los trabajadores saltan molinetes porque no pueden pagar los boletos de colectivo”.

A su vez, el dirigente sindical volvió a apuntar al Presidente: “Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo (Mauricio) Macri y mucho menos va a poder este cachivache, que es un empleado de las corporaciones nacionales e internacionales”, afirmó Moyano.

La medida de fuerza anunciada por los gremios docentes agrupados en la CGT se da luego de la huelga que la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) concretó el último lunes, en el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias.

Además, tiene lugar después de la fallida negociación entre el Gobierno y dirigentes de los sindicatos docentes nacionales por el ingreso mínimo del sector y la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que la administración de Javier Milei resolvió eliminar. “No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos”, acusó en ese marco el líder de la UDA.

EN LA PROVINCIA

Con el paro docente confirmado para el próximo lunes, la duda es qué ocurrirá con las clases en las escuelas de la Provincia y, puntualmente, en La Plata. A nivel nacional adhieren, hasta ahora, la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). De ellos, los que tienen injerencia en la Región son AMET y Sadop, que dejó trascender que acatará la medida en la Provincia. Estos gremios integran a su vez el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) junto a Udocba, la FEB y Suteba, sindicato de base de Ctera, que el lunes pasado concretó su primer paro nacional contra el gobierno de Milei. Al respecto, una fuente gremial anticipó anoche: “Aún no hay definición, apenas haya un posicionamiento lo vamos a comunicar”.