Nuevas quejas por cortes de luz en distintos barrios de la Ciudad

Los cortes de luz no se toman respiro a pesar que el termómetro bajó unos grados y el domingo no estuvo tan sofocante. En La Loma, barrio Norte, Tolosa, Parque San Martín, y la zona de plaza Azcuénaga se hicieron sentir los reclamos de los usuarios afectados.

Usuarios de 47 y 23, en el barrio La Loma, vecinos se comunicaron con este diario por un nuevo corte que se sumó a los ocurridos durante los días previos. “Cortan dos veces por día y se suele prolongar por casi cuatro horas”, señaló uno de los frentistas afectados.

Una situación similar vivieron en el barrio de 23 a 27 y de 54 a 57, en los alrededores de Parque San Martín. Desde las 22.15 del sábado a la noche y hasta las 2.30 de la madrugada del domingo, los vecinos estuvieron sin luz, lo que puso en riesgo la mercadería que muchos usuarios compraron el sábado a la mañana y a la tarde para tener alimentos y bebidas para la semana. En esta zona volvieron a protestar porque “siempre le toca al mismo sector, hace tres veranos que no le encuentran la vuelta en Edelap a esta falla recurrente. De 23 hacia plaza Malvinas no pasa absolutamente nada. Ni se enteran de los cortes. Hay algo que no logran encontrar y los cortes de luz se produjeron casi todos los días desde el domingo 28 de enero hasta hoy -por ayer-”, dijo una usuaria de 24 y 55.

En Barrio Norte los vecinos se sumaron a los problemas recurrentes que tienen algunos sectores con el servicio de luz: “Otra vez sin luz en 5 y 33”, explicó una vecina a este medio. En la tarde del sábado se registró un importante corte en dicha zona que llegó a extenderse hasta algunos sectores de Barrio Hipódromo y de Tolosa, que tuvo cortes en la noche del sábado y la madrugada del domingo, como ocurrió también en el sector de 32 y 118 hasta 116. También, lectores de la zona de 531 y 11, manifestaron: “Desde las 20 horas del sábado sin luz y sin respuestas. Los cortes son reiterados”, dijo un usuario.

En la zona de Plaza Azcuénaga desde las 23 del sábado y hasta pasadas las tres de la mañana del domingo estuvieron sin luz y además los semáforos de 44 y 20 quedaron fuera de servicio.