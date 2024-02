Paula Chaves le apuntó a los rumores de romance entre Flor Vigna y Pedro Alfonso

Acostumbrada a estar en el centro de la escena pero cansada del conflicto mediático, Paula Chaves cortó desde raíz los rumores que involucran a su marido, Pedro Alfonso, con Flor Vigna.

Recordemos que, la separación de la bailarina de Luciano Castro reavivó un viejo rumor que la relacionaba con Pedro Alfonso, cuando ya estaba en pareja con Paula Chaves: “Obvio que es mentira. Ya lo dijimos los tres y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso, ni le damos lugar”, explicó indignada la cantante en un historia de sus redes.

Pero, ahora fue Paula la que salió a hablar del tema y a negarlo, intentando cortarlo de raíz. “Yo posta, me había olvidado del tema, yo soy así. Caemos como en el coletazo de todo el bardo que se armó en el Bailando. A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, Flor en particular nunca me dio celos. O sea, nunca me generó nada", confesó Paula, al tiempo que agregó: “Primero y principal, confío en mi marido. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, nunca me dio celos. A mí lo que me da un poco de fiaca y me cansa un toque, es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala y todo el mundo dice ‘porque yo sé, porque yo vi’. Si vieron o saben, que digan”, pidió Paula y lamentó que esto pueda llegar a afectar a su familia. “Por suerte mis hijos no usan la tablet, no ven el celular, pero se habla con una liviandad de todo y de verdad, no es por menospreciar pero que esto sea un rumor que lo lanza Mimi y lo empiezan a replicar, y lo instalan. Con ella compartimos una temporada en Carlos Paz y fue muy copada, conmigo siempre la mejor, salíamos a comer”, señaló.

Para finalizar, reforzó la idea de no prolongar siempre los mismos temas. “No puedo estar sentándome a aclarar lo que cualquiera tira porque se le canta y empiezan a replicarlo. Yo le creo a mi marido. Sé lo que viví en ese momento y no voy a dejar de creerle a Pedro que estoy con él hace 13 años, por creerle a una chica que un día se le dio por decir que ella también era una picaflor y lanzó todo de nuevo… Me agota”, dijo con respecto a la nueva canción que lanzó Vigna y que trajo aparejadas varias peleas, como la que la entonces jurado del certamen de baile generó con Noelia Marzol promocionando su tema.