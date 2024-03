Con bronca y decepción: lo tenía para ganar pero lo perdió

JUNÍN, ENVIADO ESPECIAL

La excursión a Junín terminó de la peor manera en la antesala al partido final contra River por la Supercopa. Podía perder, claro, porque jugó con una formación totalmente alternativa. Pero sufrió una derrota contra Sarmiento 3-1 con un árbitro de protagonista: Andrés Merlos, que expulsó de manera polémica a Tiago Palacios en el final del primer tiempo y desde entonces condicionó el juego que lo había tenido como protagonista pese a la rotación.

El regreso a La Plata fue con bronca porque lo los jugadores entendieron un despojo y con dudas por algunas desatenciones defensivas que le costaron caro para otra caída que le complica mucho su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Barajar y dar de nuevo con el gusto amargo por la injusticia, pero también por sus errores.

En el primer tiempo Estudiantes, pese a sus ausencias y a algunas improvisaciones en su equipo inicial fue más que su rival. Desde lo colectivo no dejó dudas y salvo por un error individual se tuvo que haber ido al descanso en ventaja. Pero no lo pudo lograr y para colmo se quedó con un jugador menos por la expulsión a Tiago Palacios y de inmediato la de su entrenador Eduardo Domínguez.

El Pincha jugó mejor. Hizo triangulaciones y manejó mejor la pelota que su rival, en un campo de juego espantoso, con ondulaciones, seco y con bloques sin pasto. No obstante, puso la pelota en el piso e hizo rodar la pelota, con el manejo de Palacios, Cetré y por momentos de Manyoma.

Por eso a los 7 minutos no le sorprendió a nadie que el uruguayo marcara desde afuera del área un golazo con un remate preciso al palo izquierdo de Monetti, que pese a su intento nunca llegó. La jugada la había iniciado Fernando Zuqui con un quite, la clarificó para Palacios y para eso colaboró Guido Carrillo con su cuerpo. Golazo para ponerse al frente y empezar a manejar el partido.

Parecía que estaba todo controlado. Porque realmente no pasaba nada que pusiera en riesgo la ventaja. El Pincha estaba más cerca del segundo que de pasar un sobresalto. Pero Nicolás Fernández tuvo un segundo fatal. Se durmió en un cierre, dudó en despejar o pisarla y Mónaco le robó la pelota. Centro del segundo palo, se quedaron Kociubinski y Mansilla y por detrás de todos apareció Joaquín Gho para el empate que no esperaba nadie.

En el sector izquierdo Estudiantes mostró algunos desacoples. Ni Fernández y tampoco cuando se retrasaron Zapiola y Cetré pudieron dar seguridad a una defensa que, tal como se esperaba, fue lo más flojo del equipo. Por eso un par de avances dejaron pelotas paradas a favor de Sarmiento que no llevaron mayor peligro que el centro mismo, pero pusieron en riesgo inclusive el empate.

La polémica expulsión de Palacios cambió el rumbo del partido por completo

De todos modos la visita, cuando pasó el cimbronazo del 1-1, volvió a tomar el control de la pelota. La manejó a lo ancho y buscó por dónde entrarle a una defensa parada con cinco jugadores y mucho rigor físico sobre Carrillo.

A los 36 minutos Cetré le robó la pelota a Elías López y le dejó el gol servido a Tiago Palacios, que en esta oportunidad definió cruzado afuera, cerca del al palo derecho de Monetti. Pudo ser el 2-1 que merecía el partido.

Para colmo en la última jugada del partdo Palacios gambeteó y cuando quiso rematar al arco se encontró con Hernández. Andrés Merlos, siempre polémico, le mostró la tarjeta roja porque entendió que no tuvo intención de sacar su pierna. Demasiadas dudas que despertaron las protestas de los jugadores. También de Eduardo Domínguez, al que el árbitro también expulsó. ¿Devolución de gentilezas por sus dichos sobre los árbitros días atrás? Muy oscuro está el fútbol argentino. El partido cambió por completo.

Ya en el segundo tiempo, con el jugador de más y el envión anímico Sarmiento arrancó mejor. Se adelantó y soltó volantes. Y sometió a una defensa que empezó a mostrar más errores que antes, demasiado cerca de su arquero. Carrillo fundió muy solo arriba y al no tener volantes que le llegaran por las bandas se quedó sin ataque y padeciendo cada intento de Sarmiento.

El equipo alternativo y en algunos sectores demasiado juvenil dependió en exclusivo del empuje de Fernando Zuqui en el medio, el único jugador que pudo parar la pelota, marcar y empujar a sus compañeros. La única variante desde el banco fue el ingreso de Nehuen Benedetti por Cetré, que se entiende será titular en Córdoba porque de lo contrario no estaba para salir.

Lo llamativo es que viéndose desde afuera lo mal que estaba el equipo no hayan llegado más variantes desde el banco, al menos algunos de los titulares como para asegurarse el empate, un resultado que no hubiese sido una mala cosecha. Pero ni Zaid Romero y tampoco Ascacibar tuvieron minutos como para esa misión. ¿Para que viajaron a Junín?

Entonces llegó el gol del triunfo de Sarmiento, de la mano de Agustín Molina, que dejó en velocidad al pibe Gómez, que luego por empuje superó a Zuqui y que con un fuerte remate vulneró a Matías Mansilla, de floja recepción. Justicia y castigo al mismo tiempo. Justicia para el equipo que estaba mejor en cancha y castigo al que no hizo los cambios a tiempo.

Tendrá Estudiantes la salvedad de haber jugado con suplentes y con un jugador menos todo el segundo tiempo. Pero a las claras quedó que con un poquito nada más se podía volver a La Plata con un empate que le sumaba. Ya con nueve jugadores por la expulsión de Kociubinski ya no tuvo argumentos como para cambiar la historia. Y mucho menos tras el tercer gol de Sarmiento con Licha López de contragolpe con el equipo arriba. Con bronca e impotencia intentará dar vuelta la página lo más rápido posible a la espera que esta derrota no interceda en su ilusión de sumar una nueva estrella.El partido de ayer no quedó en el olvido. Estará presente porque en este presente poco creíble del arbitraje escribió otro capítulo en la novela de terror.