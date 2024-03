Gimnasia y el arco en cero: la clave del equipo de Leo Madelón

No es la pesadilla del año pasado, pero el aspecto defensivo continúa en el debe a la hora de hacer un balance de este Gimnasia modelo 2024. En términos de solidez, este equipo demuestra que, con el cero en el arco propio, algo va a generar del medio para adelante. Sin embargo, sigue siendo permeable en un problema que excede al arquero, a los cuatro defensores y al volante central, del que el propio cuerpo técnico mens sana ha tomado nota.

Tampoco es como en 2023. El año pasado, al Lobo le hicieron 38 goles en el campeonato de Liga (Instituto 35 y Arsenal 34, los otros de peor rendimiento defensivo), 1 en la Copa Argentina que fue debut y despedida por penales, 6 en la Copa Sudamericana y 21 en la Copa de la Liga. Fueron 66 tantos en 49 partidos, incluido el desempate frente a Colón en Rosario. Una enormidad.

En 10 partidos, Nelson Insfrán logró 4 vallas invictas con las que el Lobo sumó 10 de los 13 puntos

Fue tan duro el año pasado para el Tripero que el rendimiento de mayor a menor de Tomás Durso le terminó costando el puesto en el último partido de la temporada. Y Durso pasó de titular a un préstamo en Atlético Tucumán donde aún no ha tenido la chance de mostrarse. El formoseño Nelson Insfrán fue el héroe de la permanencia en aquella tarde lluviosa rosarina.

A pesar de la llegada de Marcos Ledesma, Madelón le brindó continuidad y el arquero respondió con algunas actuaciones muy destacadas, especialmente en el clásico pero también en los partidos ante Vélez y Barracas, el pasado sábado. Aún así, Madelón evaluó la posibilidad del cambio luego de la derrota en La Paternal, aunque se inclinó por la continuidad del Mono debajo de los tres palos. Ledesma solamente pudo mostrase como titular en la victoria ante Centro Español por la Copa Argentina por 2 a 1.

Parte de la solidez recuperada ante Barracas tuvo que ver con el regreso de Leonardo Morales, quien no estuvo por lesión en los dos juegos anteriores. El Yacaré le puso el pecho a la situación aunque no estaba en su plenitud física, pero le alcanzó -más allá de algún error- para brindarlñe orden a una defensa que jugó muy emparchada frente a Argentinos Juniors, con dos zurdos en la zaga central como Felipe Sánchez (de muy buen partido ante Barracas, incluso más allá del gol) y Gustavo Canto. Otro de buen rendimiento en su regreso fue el uruguayo Juan de Dios Pintado, una de las figuras en la victoria contra el club de Chiqui Tapia.

La otra modificación propiamente defensiva que tuvo el Lobo en la fecha pasada fue el ingreso de Yonatán Rodríguez en lugar de Rodrigo Saravia. Aún sin mostrar su mejor versión, que lo llevó a ser el volante central de Nacional, quedó la sensación de que su ingreso le dio más orden al centro del campo y le permitió una mayor libertad de movimientos a Pablo De Blasis, el cerebro en la generación de juego de este equipo.

De todos modos, que un equipo tenga problemas defensivos no es culpa de los defensores. Leonardo Madelón está ante un dilema enorme frente a River: volver a jugar con dos externos que son delanteros (Benjamín Domínguez, el mejor jugador albiazul del torneo; y el regreso de Matías Abaldo) más el ataque Ivo Mammini-Cristian Colmán o apostar a alguna variante que sacrifique a uno de los delanteros.

Por lo pronto, el orden de Rodríguez -aunque no haya tenido tanto quite ante el Guapo- quizá ayude también a un mayor equilibrio del equipo, que sobre los costados muchas veces tiene inferioridad numérica por le retroceso de los extremos. Cuando Gimnasia tiene la pelota, Abaldo y Domínguez lastiman mucho. Cuando encuentran espacios para desequilibrar, también. Cuando la pelota la tiene el rival, puede explotar sus espaldas y poner jugadores con vejtaja numérica sobre los laterales albiazules. Esa es una ventaja que ante River, Gimnasia no puede ofrecer.

Fue bueno el ingreso del Pata Castro en el último partido, con libertades para moverse desde la derecha hacia el resto del campo para asociarse con De Blasis. Una sociedad que funcionó bien en el segundo tiempo contra Independiente pero que ante Vélez solo duró los primeros 45 minutos. Ninguno de los dos creadores tiene características para jugar detrás del número 9 sin tener la cancha permanentemente de frente.

A la vez, fortalecer el medio en el Monumental con la dupla Saravia-Rodríguez tampoco parece la mejor idea porque no han funcionado bien juntos. Parecen superpuestos en la función más allá de que sus características son distintas. Y un cambio así es toda una declaración de principios que no parece la decisión más atinada luego de que el DT haya pasado por la turbulencia y busque el final de la tormenta, tal su propio análisis.

El gol que liquidó el partido no parece darle a Eric Ramírez chances de titularidad inmediata. Tampoco el buen ingreso de Federico Milo, quien reemplazó a un correcto Nicolás Colazo. Milo no solamente armó la buena jugada que derivó en el segundo tanto mens sana, sino que además tuvo en sus pies la chance del tercer gol, que ahogó Sebastián Moyano.

Al ser una de las vallas más vencidas, de 2023 a 2024 subió el promedio de gol en contra de 1,34 a 1,36

Por todos estos motivos, no habría que descartar que el ingreso de Matías Abaldo (ya cumplió las dos fechas de suspensión por la roja ante Instituto) por Matías Ramírez sea la única modificación en la formación titular, aunque en la vuelta a los entrenamientos de esta mañana habrá un panorama más claro ya que fueron varios los jugadores recién recuperados de molestias que jugaron ante Barracas. De todos modos, es una semana larga de entrenamientos para que Leonardo Madelón y sus colaboradores puedan trabajar con tranquilidad.

Con los regresos de los lesionados (Morales, Pintado, Colmán, Castro) y los suspendidos (Cabral y ahora Abaldo), la única baja en el plantel es Matías Miranda, en plena recuperación de una lesión fibrilar. Además ya no está Franco Torres, transferido a préstamo al Copiapó chileno. Los regresos también son una noticia para el entrenador, ahora que pasó el temblor y aún busca poner el cancha el mejor equipo posible.

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Yonatán Rodríguez, Pablo De Blasis, Benjamín Domínguez; Critian Colmán e Ivo Mammini podría ser la formación titular que buscará cortar con más de 18 años sin victorias triperas en el estadio Antonio Vespucio Liberti.