Caputo volvió a apuntar contra las promociones de los supermercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su rechazo a las promociones 2x1 en el marco del aumento de precios y pidió por la “unidad al precio real al que está dispuesto a vender” el comerciante: “No le sirve a la gente y no le sirve al país”.

El titular de la cartera económica citó un video del periodista Alejandro Fantino, quien contó su experiencia en una farmacia que ofrecía promociones, y se explayó en su rechazo a los descuentos ofrecidos por las empresas y los comerciantes: “Entiendo que los productores tengan que maximizar el PxQ, pero estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades. Como bien dice Fantino, esto pasa en la mayoría de los rubros. De vuelta, todos pricearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar de 2 mil o más”, dijo a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

Y agregó: “Gracias a Dios, evitamos ese escenario. Hoy el dólar vale casi la mitad, y las ventas reales se realizan a un precio significativamente menor a lo que se refleja en las estadísticas”.

En la misma línea, Caputo señaló que “el esquema del 2x1 hoy no le sirve a la gente, no le sirve al país, y a la larga tampoco le sirve al comerciante, porque si vendiera la primer unidad al precio real al que está dispuesto a vender, ya estaríamos en niveles de inflación bajísimos, lo que ayudaría a recuperar los salarios, con ello las ventas, y con ello la economía”.

Luego de la reunión que mantuvo con representantes de supermercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los cambios realizados por dos cadenas en la forma de presentar sus promociones. El Gobierno mira con atención la evolución de precios de la primera quincena de marzo.

El titular del Palacio de Hacienda celebró la decisión de las empresas a través de un posteo en su cuenta de la red social “X” donde puso una imagen con las modificaciones que realizaron en sus ofertas, que incluyen rebajas en porcentajes directos y no atados a la cantidad. “Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, destacó.