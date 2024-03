Se cayó la web y los platenses no pudieron rendir el examen de ingreso al Poder Judicial: lo reprogramaron

Para este martes a la mañana estaba pautado el examen virtual para ingresar a trabajar al Poder Judicial bonaerense, pero cientos de vecinos de La Plata que se habían inscripto en tiempo y forma para rendir no pudieron hacerlo. Cuando intentaron ingresar al sitio web del organismo a la hora establecida, automáticamente les tiraba un error, por lo que entraron en la desesperación ya que el mismo se podía realizar en tan solo una hora. Lo cierto es que finalmente la prueba fue reprogramada y ya tiene nueva fecha.

Fueron varios los lectores de EL DIA que escribieron al WhatsApp (+5492214779896) para dar cuenta de lo sucedido. Por caso, uno de ellos indicaba que "mi hijo rendía examen de ingreso a Tribunales La Plata. El horario asignado era de 10 a 11. Todo ese tiempo la página dio error impidiendo el ingreso". Luego agregó que "por el momento nadie responde al reclamo. Quedó sin opción a rendir después de estar estudiando bastante tiempo". Otro lector dijo que "estaba haciendo el examen de idoneidad del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y a los 20 minutos se cayó la página web. Este suceso afecta a un número considerable de ciudadanos".

Mensajes como los mencionados se sucedieron uno tras otro cerca del mediodía, y todos apuntaron a la caída del sistema. Es que les habían asignado a los platenses el horario de las 10 hasta las 11.02 para responder las preguntas y no pudieron hacerlo. Concretamente, el mensaje que aparecía en las pantallas de las computadoras informaba que se registraba "un error en la base de datos". Luego indicaba que "es posible que la base de datos esté sobrecargada o no esté funcionando correctamente". De esta forma, los aspirantes a ingresar al Poder Judicial bonaerense no pudieron rendir la tan esperada prueba de idoneidad.

Ante la consulta de EL DIA, fuentes oficiales confirmaron que efectivamente hubo "un error en la plataforma" y que se "reprogramará la prueba para aspirantes de La Plata". Más tarde en un comunicado se informó que "por inconvenientes en la plataforma digital, el Examen de Idoneidad previsto para el 19 de marzo del corriente, se reprograma para el viernes 22 de marzo de 8.00 a 9.00 hs., en el caso de los aspirantes inscriptos que tuvieron dificultades de acceso de la departamental Lomas de Zamora; y para el lunes 25 de marzo en la franja de 8.00 a 14.00 hs., para los inscriptos que no pudieron rendir de la departamental La Plata". En ese sentido aclararon que en el caso de La Plata "el detalle de las aulas virtuales asignadas será comunicado por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), tanto por la plataforma como por correo electrónico. El cronograma con las fechas para los aspirantes anotados en las restantes departamentales se mantiene de acuerdo a lo informado oportunamente por el IEJ".

