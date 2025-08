Empresas argentinas promocionan el modelo económico de Milei en The Washington Post

Un reciente informe publicado en The Washington Post destaca el rumbo económico de la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Bajo el título “El sueño argentino”, el artículo reúne testimonios y visiones de empresarios locales que respaldan las políticas del actual gobierno y promocionan sus compañías a un público internacional.

El contenido fue elaborado por Investment Reports, una firma especializada en la producción de informes empresariales, y no por la redacción del prestigioso medio estadounidense. De hecho, el artículo incluye la aclaración de que The Washington Post no participó en la creación del material, que aparece como contenido patrocinado.

En total, 12 empresas argentinas respaldaron económicamente la publicación, cuyos logotipos aparecen junto al texto. Estas compañías, que abarcan sectores como tecnología, finanzas, laboratorios, seguros y agroindustria, presentaron sus perspectivas sobre el país y el impacto de las reformas impulsadas por el nuevo gobierno.

El informe hace referencia a una frase icónica pronunciada por Milei durante su asunción en diciembre de 2023: “No hay alternativa a un ajuste de shock. No hay plata”, enmarcando así el contexto económico en el que se insertan estas empresas.

Además, se retoma una comparación histórica: el viejo dicho “rico como un argentino”, popular en la Belle Époque, cuando el país era más próspero que naciones europeas como Francia o Alemania. Según el informe, esa imagen parece estar en proceso de reconfiguración.

Las 12 firmas que participaron del contenido patrocinado son:

10Pines – Desarrollo de software

Grupo Supervielle – Servicios financieros y bancarios

Mirgor – Tecnología

Grupo IEB – Servicios financieros

GDM – Agro

Elea – Industria farmacéutica

Baufest – Soluciones tecnológicas

Balanz – Servicios financieros

Roemmers – Laboratorio

Klimber – Seguros y tecnología

Veritran – Tecnología

Bagó – Laboratorio