Ortigoza defendió a Insúa en medio del ruido que hay en San Lorenzo

El coordinador del fútbol profesional de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, apoyó de forma contundente a Rubén Darío Insúa tras las internas que reveló el entrenador y aseguró que en este momento “hay que respaldarlo más que nunca”.

“Lo que yo digo es que las elecciones ya se terminaron. Todos tenemos que alinearnos, por el bien de San Lorenzo, bajo la línea del presidente (Marcelo Moretti) más que nada”, expresó Ortigoza en declaraciones a D Sports Radio.

Y añadió: “El presidente viene haciendo las cosas bien, los que se tienen que adaptar son los que están alrededor. Son nuevos, para algunos es su primera experiencia, hay que tener la piel un poco más dura y no hay que asustarse. San Lorenzo es un club enorme”.

Los dichos del ex mediocampista se deben a las declaraciones de Insúa antes de la victoria frente a Sarmiento de Junín, dado que el entrenador manifestó: “Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro de la institución”.

“Nosotros tenemos cercanía con la gente y no hay que fastidiarla. Tenemos un técnico que es de la casa, que quiere al club y que hace respetar la camiseta. Que no haya tenido un gran comienzo no significa que lo tengamos que echar. Hay que respaldarlo más que nunca”, continuó Ortigoza.

En la misma línea, señaló: “En la Comisión Directiva somos muchos, pero los que siempre hablan son Ortigoza, Insúa y el presidente. Estaría bueno que, si quieren decir algo, que hablen”.

Por otra parte, reveló cuál fue la primera reacción del entrenador al conocer los rivales en el Grupo F de la Copa Libertadores, que serán Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Liverpool de Uruguay.

“San Lorenzo es buen un equipo. Es una competencia en la que tenemos que estar a la altura, no te podés descuidar. Recién hablé con Rubén, le conté lo que teníamos en el grupo y me dijo que vamos a andar bien”, cerró el ex mediocampista que asistió a Luque, Paraguay, con motivo del sorteo de la Copa Libertadores que empezará a desarrollarse en abril.

Al margen de lo anterior, referido a la actualidad futbolística de la entidad azulgrana que hoy jugará de local frente a Godoy Cruz de Mendoza, en un cotejo reprogramado por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, la dirigencia, a través de un comunicado, indicó que se perdió la escritura original de los terrenos de la Avenida La Plata y que ya empezaron las gestiones correspondientes para denunciar su extravío y también tramitar el segundo testimonio.