Alak en el Concejo: sin papelitos, orquestas ni movilización de militantes, un cambio de estilo en la política de La Plata

Acompañado de su edil más cercano, Marcelo Galland, Julio Alak ingresó al recinto del Concejo Deliberante, entre discretos aplausos y un pautado silencio. Frente a sus secretarios del gabinete, ediles del oficialismo y la oposición y funcionarios del gobierno provincial que lo esperaban, se ubicó en el estrado sin efusividades, inaugurando un estilo que, como describe él mismo, anticipa ser el comienzo de una etapa “dialoguista y austera”.

Las barras del primer piso -a las que no olvidó saludar- estaban completas. Aunque, a diferencia de otros años, los asistentes no traían bombos, ni trompetas ni banderas. Y, en lugar de usar esos métodos de arenga y festejo, aplaudían. En un momento de silencio, sólo se escuchó la voz de uno, que no se contuvo y gritó: “Volvió el Julio que sabe”.

Dicen que fue una orden del propio Alak, que sabe que deberá conducir un Concejo Deliberante, empleando el diálogo más que nunca. Es que ni siquiera el oficialismo es mayoría en la integración de las fuerzas legislativas. Con 10 bancas, Unión por la Patria se presenta como la primera minoría, seguida por el PRO, con seis, y con la UCR, con cinco, además de los dos libertarios y la bullrichista Belén Muñoz.

En ese contexto, el sabido alineamiento del Intendente con el gobernador, Axel Kicillof, quedó enfatizado en varios pasajes del discurso, en el que Alak pronunció su apoyo al reclamo del mandatario bonaerense y agradeció el de éste a los requerimientos de la Ciudad.

Entre los invitados especiales, fueron de la partida un nutrido y variopinto abanico de dirigentes que expresan la integración y pertenencia de su gobierno. El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y la ministra de Comunicación, Jésica Rey, por empezar. Pero también la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el presidente de la UNLP, Martín López Armengol y la rectora de la Ucalp, Rita Gajate.

El presidente de la Junta Central de la UCR, Pablo Nicoletti, la secretaria general de UPCN, Fabiola Mosquera, los diputados Lucía Iañez y Martín Malpelli y los senadores Pedro Borgini y Sabrina Bastida.

Afuera, la calle no se cortó ni se colocaron vallados adicionales y no se movilizaron agrupaciones. Al salir del acto, en el atrio del Concejo, el Intendente miró a sus funcionarios. “Vamos a tomar un café”, dijo, y convocó a una reunión de gabinete.