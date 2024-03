¡Chicas! ¡Les traigo una noticia que nos va a cambiar la vida!

¿Para tanto, Nelly? ¡Mirá que nos ilusionamos rápido nosotras!

A ver. ¿Quién de ustedes querría tener una pareja ideal?

¿Ideal? No existe. Los Príncipes azules destiñen al primer lavado, ya lo hemos comprobado.

No todos. Hay algunos a prueba de lavados y enjuagues, que no defraudan. Permanecen inalterables.

¿De carne y hueso, Nelly?

Bueno ... no tanto. Ahí está la novedad.

Largá el rollo de una buena vez. ¡Basta de crear falsas expectativas, porfi!

¿Oyeron hablar de la "Inteligencia Artificial"?

Me supera ese tema. Mi escasa "inteligencia natural" no me alcanza para entender de qué se trata.

Les explico. Hay un par de redes sociales - "Eva Al", "Replika"- en las que podés crear al hombre de tus sueños, con todas las características que te gustan.

¿Qué lave, planche, cocine, lave los platos, haga los mandados, que no moje con pis el asiento del inodoro, que saque a pasear al perro, que no mire fútbol, que no fume, no ronque, no tenga gases, no huela mal, no meta los cuernos ...?

¡Pará, pará, pará, fanática! ¿Buscás pareja o esclavo?

Pero vos dijiste que una lo puede diseñar a medida, ¿o no? ¿En qué quedamos?

Sí, pero más para compañía que para tareas domésticas, Olguita.

Lo que no me queda claro es si son tangibles, si se los puede tocar, tipo robots, o si son hologramas trasparentes, como espíritus o fantasmitas.

Habría que preguntarle a Rosanna Ramos, una médica que vive en Nueva York, que se casó con su novio creado por inteligencia artificial. El quía se llama Eren Kartal.

¿Se casó?! ¿Con papeles?! ¿Posta?! ¿Y consumaron?

Creo que es sólo de palabra. Tirando a platónico. Charlan. Es un "chatbot". Simula una conversación con alguien con respuestas automáticas.

En la vida real, con parejas de carne y hueso, nosotras también nos manejamos con respuestas automáticas, ¿o no? Como esos robots

¿Y qué aspecto tiene ese Eren, Nelly?

El muchacho 'nació' en Turquía hace 20 años; es de Libra, y tiene ojos azules, pelo castaño, largo, y mide 1,80. Le gusta la medicina, escribe como hobby., escucha música alternativa

¿Es gratis conseguir uno de esos?

¡No! La mina le pagó 3 lucas verdes a "Replika" para crear ese esposo virtual, con esas características. Y está chocha. Dice que no podría sobrevivir sin él.

¿Y si un día cierran la aplicación y el chabón ése se esfuma, como Roberto cuando te dijo que iba al kiosko a comprar puchos y no volvió nunca más?

¡No me hagas acordar, Olgui! Aunque ése fue mejor perderlo que encontrarlo.

Qué quieren que les diga, chicas. No me cierra. Y menos si hay que garpar.

Yo lo que diseñaría a medida de nuestros gustos y necesidades es a los miembros del deshonorable Congreso de la Nación, para reemplazar a los actuales, que tuvieron el tupé de aumentarse las dietas, y van a cobrar más de dos palos y medio por mes.

¡Flor de dietas! Mucho más nutritiva que la nuestra, a base de agua y polenta.

¿No era que el Peluca iba a acabar con "la casta"?

Por ahí la casta somos nosotros, la gilada. Al borde de la extinción.

¿Y si le escribimos a Bill Gates o a alguno de esos nerds, y le pedimos eso? ¿Que reemplace a nuestros dirigentes políticos y sindicales por esos seres virtuales, obedientes, honestos, eficientes, perfectos e inmaculados?

Mejor a David Copperfield. O a Mandrake. ¡Chin, chin!