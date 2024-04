Lizy Tagliani y Marcela Tauro, enfrentadas: el mensaje a un ex novio, duras acusaciones y una relación "sin códigos"

La panelista de Intrusos, Marcela Tauro y la conductora de radio y televisión, Lizy Tagliani, fueron noticia tras un enfrentamiento entre ambas por un polémico mensaje que "Lizy" le habría mandado al ex novio de su compañera.

Todo comenzó con lo que contó la periodista Nancy Dureé en "Socios del Espectáculo", donde reveló el mensaje que Lizy le habría mandado a Martín Bisio, mientras él estaba distanciado de Marcela. “Cuando vengas a Buenos Aires avisame y nos vemos en el departamento”, sumó junto a un sugerente emoji.

El texto se da en el marco del impasse entre la panelista y su pareja y mientras este último estaba de viaje por Europa. Sin dudarlo ni un momento, Bisio le mostró el mensaje a Tauro y eso generó discordia entre las mediáticas.

Tras conocer esta situación, fue la propia Marcela Tauro quien salió al cruce y manifestó: " ¿Qué va a decir? A ver, ella está casada. Empecemos por esa casa. ¿Qué va a decir? Bien. Bueno, soy tonta. Dale, soy mala, tonta. La verdad que está todo bien, no necesito esto yo”.

En esta misma línea, relató: "No me parece agradable. Yo estoy separada hace un montón. Me parece un garrón para mí, un garrón para él también. O sea, que nada que ver. Porque él de última me dijo ‘Cuidado con la gente que te rodeás’. Punto. ¿Entendés? Nada que ver. O sea, ¿entendés? Se está comiendo un garrón al pedo”.

Por último, fue lapidaria al decir: "Yo no soy mentirosa. No soy cínica, no soy nada. Y yo puedo dormir tranquila. Me parece que soy una mujer con valores y con códigos. En la vida hay que tener un agradecimiento y un código y un valor. Pero bueno, ella no lo quiere tener. Es un tema de ella”.