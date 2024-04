La Plata, sin micros: se siente el paro y complica a miles de platenses

Anoche la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de micros que comenzó a primera hora de este jueves 11 de abril 2024, y afecta tanto a La Plata, Berisso y Ensenada como a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta mañana en el centro platense y los barrios se podían ver paradas de colectivos vacías en muchos casos y, en otros, con algún pasajero que, esperanzado, esperaba la llegada de alguna unidad que, lógicamente, no se hizo efectiva porque, según informaron vecinos de distintas zonas, dieron cuenta que la medida de fuerza se cumplía de forma total.

Anoche, según confirmó el vocero del gremio, Mario Calegari, la continuidad de la protesta estaba condicionada al pago de un aumento salarial, que aún no se concretó. En ese contexto, miles de usuarios de los servicios platenses quedaron afectados por la huelga. En efecto, los pasajeros de nuestra ciudad quedaron “varados” por la retención de tareas, ya que no circulan los micros de las compañías que hacen el trayecto La Plata-CABA (Misión Buenos Aires y Metropol), mientras que también se adhirieron las líneas urbanas locales. Si bien anoche las únicas líneas que funcionaban con normalidad eran la 275, la 307 y la 506, esta mañana los vecinos se quejaban de que no estaban pasando por sus barrios.

En el caso de Metropol, que une nuestra ciudad con suelo porteño, a las 3 de la mañana anunció que por "razones ajenas a nuestra empresa" los servicios están interrumpidos.

Entre las complicaciones que genera el paro a los platenses está que muchos no pueden llegar a sus lugares de trabajo, mientras que hay escuelas que desde anoche están informando la suspensión de actividades. Por caso esta mañana las autoridades de la Escuela Nº 1 "Francisco Berra", de 8 entre 57 y 58, informaron a la comunidad educativa que se suspendían las clases del turno mañana por la medida de los colectiveros. Se trata de un establecimiento al que diariamente concurren muchos chicos de barrios como Los Hornos y Villa Elvira, y que dependen del transporte público para trasladarse. La misma situación se replicaba en otros establecimientos de la Ciudad.

El comunicado de la UTA

Antes de la definición por la retención de tareas, desde la UTA difundieron un comunicado en el que se tensó la cuerda con los empresarios del sector, a quienes se les exigió que paguen los salarios con los montos acordados, antes del inicio de las tareas de esta jornada en la Región y toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Hemos decretado que, a partir de las 0 horas (de hoy), hay retención de tareas. Esto significa que los trabajadores estarán en la punta de línea esperando el pago”, dijo Calegari anoche. También explicó que “si aparece la plata estamos dispuestos a trabajar”.

En ese marco, ayer, mientras continuaban a través de Zoom en la audiencia de conciliación, desde el sindicato sostuvieron: “El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos, Nacional y Provincial, aportaron en subsidios la suma de más de 122.000.000.000 de pesos, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42 por ciento, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250 por ciento, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”.

Fuentes de las cámaras de transporte indicaban que a pesar de la medida de fuerza del gremio, “la audiencia en la secretaría de trabajo no finalizó”.

Terminada la reunión, ambas partes mantuvieron su posición: los empresarios afirmaron que sin mayores ingresos no podrán afrontar los ajustes salariales y el sindicato notificó del paro tras exigir que se cumplan los acuerdos previos.

Antes de confirmarse la medida de fuerza, desde la UTA adelantaban que los choferes y empleados de las empresas de transporte debían presentarse en sus puestos de trabajo, pero aguardarían que se depositen las sumas. Por esto, la medida de fuerza quedaba a condición del pago del aumento que exigieron desde el sindicato, pero el desembolso de dinero se hacía esperar.

El gremio sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987 mil pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.

Las empresas, en tanto, reiteraron que pagando 737 mil pesos como básico por el mes de marzo, nada adeudan en materia salarial. En esa diferencia de 250 mil pesos está el conflicto.

Desde la comisión directiva de la UTA informaron que hay más de 400 líneas, gestionadas por empresas agrupadas en cinco cámaras, que usan 9 millones de pasajeros. Las cámaras y la UTA volverían encontrarse el próximo lunes.