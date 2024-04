VIDEO. Méndez habló de su llegada a Gimnasia: “Las primeras sensaciones son buenas”

"Las primeras sensaciones son buenas, estamos muy contentos de llegar al club que nos recibió con mucho cariño". Las primeras palabras de Marcelo Méndez en el mano a mano con EL DIA hablan claramente de la ilusión del entrenador uruguayo, que considera esta llegada a Gimnasia como un paso adelante en su carrera.

Méndez, que ya trabajó durante una semana con el plantel y el sábado paró su primer equipo en una práctica de fútbol, espera tener un equipo que pueda jugar de igual a igual. "Somos un cuerpo técnico joven, abierto al diálogo, nos gusta generar buenos climas de trabajo", dijo el DT, que no negocia la actitud del equipo en la cancha. "No nos gusta el miedo a jugar, queremos darle herramientas para que no tengas miedo a equivocarse".

"Queremos tratar de ser protagonistas, los jugadores son los que ejecutan y tenemos que trabajar ahí", dijo Méndez, que entiende que al jugador se le llega por el amor al juego. "Nos hemos encontrado con un plantel predispuesto al trabajo. Queremos salir de la zona de confort, no queremos un club en el que no pase nada, que nos de lo mismo ganar, empatar o perder", dijo el técnico uruguayo en una extensa entrevista a solas con este medio.

¿Cuáles son los objetivos del Gimnasia de Marcelo Méndez?

Pasó la primera semana de entrenamientos del Lobo de Marcelo Méndez. Hoy por la mañana en Abasto, el plantel reanudará las prácticas con las mismas características de los días pasados: mucho trabajo, intensidad, dinámica y presión. Y en esa línea, intentará que el mensaje llegue a los jugadores lo antes posible, ya que en las primeras cinco fechas de la competencia no tendrá caras nuevas.

El uruguayo sabe que esta posibilidad en Gimnasia es un paso adelante en su carrera que le abre otras posibilidades futuras si pretende seguir los caminos de Diego Alonso, Gustavo Poyet, Alexander Medina o Gustavo Munúa, compatriotas que tuvieron la chance de dirigir en el fútbol europeo.

En su primer contacto con los hinchas en los festejos por el centenario del Juan Carmelo Zerillo, Méndez dijo que espera “estar a la altura y cumplir con los objetivos”. ¿Cuáles son esos objetivos? Ahí se abren un par de líneas de análisis entre los resultados deportivos y la necesidad de ser un club vendedor, aunque ambas van de la mano, entrelazadas en la necesidad de mejorar futbolísticamente.