Paro de colectivos: el Gobierno anticipó sanciones millonarias para las empresas

Mientras en la secretaría de Trabajo se realiza la reunión entre la UTA y representantes del sector empresarial con la que se busca destrabar el paro que los choferes realizan hoy, desde el Gobierno nacional anticiparon que sancionarán a las empresas de colectivos que hoy pararon o bajaron sus frecuencias.

La sanción económica rondaría los 4 millones de pesos, según se pudo saber, y es, como anticipó el secretario de Transporte, Fernando Mogetta, quien señaló que “las empresas deben intimar a sus trabajadores a que tomen sus tareas y en caso contrario que pierdan los beneficios como el presentimos que pierden los trabajadores que no pueden viajar”.

"Donde detectamos que las empresas no cumplen, sancionamos a las empresas con multas. E incluso avanzaremos con los permisos de circulación", sostuvo Mogetta, quien cuestionó la medida de fuerza ya que “es pretensión del sindicato cobrar una suma que no es exigible”, por lo que abogó que “el sindicato reconozca el error que está cometiendo”.

El mal humor que generó la medida en la población y la posibilidad de que se extienda el paro que afecta a servicios de colectivos, que afecta a unos 9 millones de pasajeros, obligó a la secretaría de Trabajo a tomar cartas en el asunto para mediar y tratar de resolver el conflicto, en tanto que los choferes advirtieron que la medida de fuerza podría continuar.

Así lo hizo saber Bonifacio Espinoza, delegado de la línea 60, quien explicó que los choferes cobraron una homologación perteneciente a febrero y no lo acordado que era para marzo.

“En febrero tuvimos un bono de 250 mil pesos que entraba en el básico, pero ahora nos dicen que no tienen la plata y que ‘no les dan los costos’. En marzo nos pagaron con escala de febrero", destacó Espinoza en declaraciones a la prensa.

Acerca de la retención de tareas, el delegado señaló que los choferes están en las terminales a la espera de que llegue una “propuesta sensata” para salir a trabajar. “Nosotros ponemos la cara y vemos todos los días a los pasajeros, sabemos lo que pasa”, expresó. Y ante la consulta sobre qué sucederá si no hay acuerdo entre los choferes y las empresas, Espinoza advirtió que el paro podría continuar el viernes: “Si no hay una propuesta viable tendremos que seguir con la medida”, remarcó.

Por su parte, el delegado de la Línea 39 Fabián Ventre rechazó la posición empresarial. “Los empresarios mienten cuando dicen que el aumento no está homologado. El acta tiene tiene fecha de homologación del 17 de febrero y ahí quedó en claro que el sueldo básico de marzo arrancaba en $ 987.000”, señaló el representante gremial en declaraciones periodísticas.

Ventre subrayo que “están tratando de confundir a la gente. Nosotros tenemos el acta firmada y tienen que pagar. Los empresarios no lograron el aumento de tarifas. No les dieron el aumento con el que iban a pagar los sueldos y entonces dicen que no está homologado”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, anticipó que le solicitará a la UTA “una tregua” en el conflicto que mantiene paralizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Al ingresar a la reunión en la secretaría de Transporte, Fusaro sostuvo que las empresas no pueden pagar el sueldo de $987.000 porque ese aumento “no está homologado”. “Vamos a pedir que se levante la medida con los colectivos circulando”, señalo Fusaro.

El empresario explicó que la negociación se desarrolla en varias áreas. Por un lado en la Secretaría de Transporte se “pedirá una tregua” y “tiempo” para seguir con las negociaciones, mientras que en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Transporte se discute el nivel de subsidios y el valor de la tarifa.