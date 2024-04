La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

16:00 Sarmiento (J) vs Platense ESPN Premium

18.15 Gimnasia (LP) vs Banfield ESPN Premium

20:00 Central Cba (SdE) vs San Lorenzo TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Napoli vs Frosinone ESPN/STAR +

10:00 Sassuolo vs Milan STAR +

13:00 Udinese vs Roma STAR +

15:45 Inter vs Cagliari ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Le Havre vs Nantes ESPN 2/STAR +

10:00 Clermont vs Montpellier STAR +

15:45 Lyon vs Brest STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Las Palmas vs Sevilla ESPN 3/STAR +

11:15 Granada vs Alavés DSPORTS / 1610

13:30 Athletic Bilbao vs Villarreal DSPORTS / 1610

16:00 Real Sociedad vs Almería ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Liverpool vs Crystal Palace STAR +

10:00 West Ham vs Fulham STAR +

12:30 Arsenal FC vs Aston Villa ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Darmstadt vs Friburgo STAR +

12:30 B. Leverkusen vs Werder Bremen ESPN/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

15:30 Atlanta United vs Philadelphia Apple TV

17:45 St. Louis City vs Austin FC Apple TV

NBA

14:00 Chicago Bulls vs. New York Knicks ESPN 2/STAR +

16:00 Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

14:30 Tristán Suarez vs Quilmes TYC SPORTS

15:00 Arsenal vs San Telmo

15:30 Brown (PM) vs Chacarita

16:00 Gimnasia (S) vs Mitre (SdE)

16:30 Racing (C) vs Ferro

17:00 Patronato vs San Miguel

18:00 Guemes (SdE) vs Gimnasia (J)

18:50 San Martin (SJ) vs San Martin (T) TYC SPORTS

21:00 Def. de Belgrano vs Dep. Madryn TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Sp. Italiano vs Argentino (Q) DSPORTS / 1610

16:40 Colegiales vs Cañuelas TYC SPORTS

BRASILEIRAO

16:00 Paranaense vs Cuiabá STAR +

16:00 Goianiense vs Flamengo STAR +

16:00 Corinthians vs Atl. Mineiro STAR +

16:00 Vasco da Gama vs Gremio STAR +

17:00 Cruzeiro vs Botafogo STAR +

18:30 Vitoria vs Palmeiras STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

08:00 Ross County vs. Rangers FOX SPORTS

CARBURANDO

09:00 TC 2000 + Formula Nacional + Fiat Competizione TYC SPORTS

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Oviedo vs. Mirandés DSPORTS / 1618

11:15 Andorra vs. Eibar DSPORTS / 1618

13:30 Zaragoza vs. Elche DSPORTS / 1618

16:00 Racing de Ferrol vs. Huesca DSPORTS / 1618

EREDIVISIE

09:30 F. Sittard vs Feyenoord STAR +

11:45 Ajax vs Twente STAR +

ATP 1000 - MONTECARLO

10:00 Final ESPN 2

HANDBALL: PREOLÍMPICO FEMENINO

10:30 República Checa vs. Argentina DSPORTS+ / 1613

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO

11:00 Independiente vs Belgrano TNT SPORTS

15:00 Excursionistas vs Ferro

15:00 UAI Urquiza vs Banfield

15:30 Huracán vs S.A.T.

MOTO GP

12:45 Carrera - GP EE.UU ESPN 3/STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

13:20 Anderlecht vs. Union Saint-Gilloise FOX SPORTS

LIGA ACB

07:30 Baskonia vs. Rio Breogan FOX SPORTS 2

13:30 Real Madrid vs. Joventut FOX SPORTS 2

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

15:00 Ronda final ESPN/STAR +

PRIMERA C

15:30 Dep. Español vs Cambaceres

15:30 Victoriano Arenas vs Real Pilar

15:30 Leandro N. Alem vs Dep. Paraguayo

15:30 Central Ballester vs JJ Urquiza

15:30 Claypole vs Yupanqui

15:30 Juventud Unida vs Berazategui

15:30 Lugano vs Sp. Barracas

15:30 Puerto Nuevo vs Luján

15:30 Central Cba (R) vs El Porvenir

SUDAMERICANO SUB-20 FEMENINO

18:00 Chile vs. Colombia DSPORTS / 1610

20:30 Bolivia vs. Brasil DSPORTS / 1610

BEISBOL LVBP

20:00 San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers ESPN 2/STAR +

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

22:00 Final DSPORTS 2 / 1612