Las expensas de abril, con aumentos en La Plata: por qué se disparan hasta el 30%

Los aumentos en el sueldo de encargados, luz, seguros y otros rubros generaron una suba promedio del 30 por ciento en las expensas de abril.

El panorama hacia el futuro no es muy alentador, ya que en mayo subirán un 50 por ciento los abonos de ascensores, mantenimiento de bombas de agua, portones y equipos electrógenos.

En este contexto, la morosidad se ubica entre un 25 y un 35 por ciento, dependiendo de la realidad de cada edificio.

En La Plata hay unas 88.000 unidades sujetas al pago de expensas.

Según pudo saber este diario, un departamento céntrico de dos dormitorios tiene expensas de entre 48.000 y 55.000 pesos.

Conforme lo que informaron fuentes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, el aumento a los encargados de edificios fue aplicado en distintos consorcios a pesar de que aún no está homologado por la cartera de trabajo nacional.

La suba fue del 45 por ciento y el sindicato consideró el acuerdo homologado y con plena vigencia, dado que han transcurrido más de 30 días de su presentación, plazo legal establecido en el artículo 6 de la Ley N° 23.546. “Es por ello que sin dilación alguna se aplicó el incremento salarial reflejado en la nueva escala”, confirmaron.

A su vez, el gremio de los encargados manifestó que en “varios sectores de la economía se pretende no resolver el impacto inflacionario a partir de la recuperación de los salarios acordadas en paritarias de manera libre postergando la homologación”.

En las boletas de luz llegaron a los consorcios subas de entre un 50 y 80 por ciento, según fuentes de la cámara local de administradores. Eso impulsó también el incremento en el precio de la obligación mensual.

Un tema que es recurrente en los consorcios es la suba de los seguros. Las pólizas que se renuevan llegan con aumentos del 100 por ciento, comentó uno de los directivos de la cámara de administradores local.

La situación de la inseguridad lleva a sostener las pólizas de seguro, aunque ya no alcanzan para cubrir la totalidad de los daños que se producen en portones, accesos y medidores de los edificios de la Ciudad.

Si se hace un promedio de todas las subas, las expensas tuvieron un incremento en abril del 30 por ciento en promedio. Como ocurre con la mayoría de los rubros, desde el año pasado casi todos los meses hay incrementos en esta obligación mensual.

Con miras al futuro inmediato, ven con cierta preocupación los incrementos en un 50 por ciento promedio de los abonos de ascensores, bombas de agua, portones, y equipos electrógenos.

En el caso de los ascensores, desde la Cámara de Ascensores y Afines de La Plata, se indicó que los incrementos en los insumos, repuestos y combustibles generan la necesidad de aplicar subas en los precios de los mantenimientos para hacerlos en las condiciones exigentes que tiene cada servicio para que el elevador y los equipamientos correspondientes funcionen correctamente. Además, las empresas tienen servicios de guardia ante cualquier contingencia que pueda ocurrir en un edificio.

MOROSIDAD

El capítulo de la morosidad en las expensas también es tema de preocupación entre los administradores de consorcios.

Suele ocurrir que en momentos de crisis económica la expensa es lo primero que dejan de pagar los consorcistas, pero cuando ocurre esto el valor de la expensa se incrementa para quienes cumplen con la obligación mensual ante la necesidad de cubrir los gastos básicos del consorcio.

En este momento la morosidad, con la heterogeneidad que tiene cada edificio, ronda entre un 25 y un 35 por ciento, lo cual genera luces de alerta en el sector.

Cabe indicar que ante una morosidad crónica el vecino que no paga la expensa corre el riesgo de someterse a un proceso judicial.

CONTROL

Ante los constantes aumentos que se dieron en las expensas, con una suba interanual cercana al 200 por ciento, muchos vecinos que antes no acostumbraban a revisar la liquidación de expensas en profundidad hoy comienzan a cuestionar el origen de los incrementos.

Esa situación llevó, por ejemplo, a que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se genere una reglamentación para evitar errores y garantizar la transparencia en los gastos, con registro de comprobantes y la posterior liquidación de expensas.

En la provincia de Buenos Aires rige el Registro Público de Administradores de Consorcios.

RECORTES

Distintos especialistas señalan que en los consorcios los administradores desde hace varios meses revisan quirúrgicamente cada ítem para establecer algunos recortes en los rubros que pueda resultar posible.

En algunos casos analizan suprimir la vigilancia y reemplazarlo por cámaras y otros han llegado a stockearse en insumos de limpieza, un rubro que ha tenido fuertes aumentos.

Cada vez hay más edificios en los que no trabaja un encargado y en cambio contratan un servicio de limpieza tercerizado. En esas situaciones, las expensas son significativamente más bajas, pues se trata de una prestación que no se lleva a cabo todos los días o que no requiere de muchas horas del servicio.

Vendrán subas en un 50% de los abonos de ascensores, bombas, portones y demás