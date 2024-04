Fabiana Cantilo atraviesa un duro momento: “Hago shows para pagar el alquiler”

Fabiana Cantilo relató la difícil situación económica que atraviesa. Según mencionó, debe hacer presentaciones para poder pagar el alquiler.

La cantante llevará adelante una gira por Uruguay y en junio llegará con “Apocalipsis no” al Luna Park. La propuesta del show es “contar, con temas de mi autoría y de otros, desde ‘Hay un monstruo en la laguna de Spinetta como si fuera rock progresivo de antes”.

A corazón abierto, confesó: “Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino, no cantaría. Estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer para pagar el alquiler porque encima no tengo casa”.

Y admite que “yo me digo ‘jodete por drogadicta’, por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo ‘jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo”.

Respecto a qué cosas no hizo bien, destacó: “Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan ‘A esta no la voy a contratar’”.

“Entonces, no tenía como Lali o como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque soy workaholic, además. Yo no, yo soy Lady Vaga”, cerró.