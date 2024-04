Una diputada internada en medio de una fuerte disputa libertaria

La diputada nacional de la Libertad Avanza, Marcela Pagano, fue internada ayer luego de sufrir un malestar agudo, aparentemente producto de un pico de estrés. Fue atendida en una clínica del Conurbano, donde debió permanecer. Anoche se hablaba de un cuadro de deshidratación.

Sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada con tono desagradable que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio, con quienes mantiene un fuerte enfrentamiento interno. Así, debió ser estabilizada hasta superar el episodio sufrido, que incluyó vómitos y un fuerte malestar general.

Pagano viene de protagonizar una semana controversial por la polémica de su fallida designación como presidenta de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Ese cargo había sido avalado, según ella misma contó, por el presidente Javier Milei. Sin embargo, su nombramiento se frustró luego de la resistencia encontrada por otros dirigentes libertarios.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el principal objetor oficialista de su nombramiento. Detrás de Menem asoma la figura de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y acaso la persona más poderosa del gobierno después del Presidente. La interna provocó una crisis en La Libertad Avanza, que se hizo pública y fue un papelón.

Según detalló anoche el sitio de La Nación, Menem llamó a Pagano ayer para decirle que iba a avanzar en la nueva constitución de la comisión de Juicio Político y le pidió que acompañara su decisión. Pagano se negó y le dijo que ella no iba a desconocer la validez de un acto que avaló con su propia firma, en referencia a la votación que la consagró titular de la comisión.

Tanto la diputada libertaria como los 18 legisladores presentes en la reunión constitutiva de la mentada comisión, reconocieron la validez del nombramiento de sus autoridades la semana pasada. Por lo tanto, solo un acuerdo político entre los dirigentes oficialistas podría dar por zanjada la discusión.

Menem, con órdenes de Karina, no tiene intenciones de dar marcha atrás. Asegura que la reunión de comisión no tuvo valor legal porque él mandó un mail que indicaba su suspensión treinta segundos antes del inicio. El conflicto por este tema derivó en la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque libertario y su reemplazo por Gabriel Bornoroni. Zago, de hecho, rompió el bloque y amó rancho aparte con un par de colegas.

La oposición, que se refriega la manos, ya marcó la cancha. “No le compete a la presidencia de la Cámara convocar a una reunión de comisión de Juicio Político porque las autoridades ya se constituyeron. Le corresponde a Pagano, como presidenta, señaló un legislador radical.

Hasta ayer, Pagano se movía con pies de plomo. No avalaba la estrategia de Menem de reformular todo y decía que “defendería la institucionalidad”. Si bien no decidió su continuidad dentro del bloque de LLA, reconoce la “desprolijidad” por parte del oficialismo, que es motivo casi de burla de los viejos zorros de la política que integran la Cámara. Pagano no quiere quedar involucrada en un proceso ilegal ni tampoco avalará otro desaire público. Por eso, repite que su “único jefe político es Milei y así minimiza el poder de Menem. El Presidente no se ha pronunciado al respeto y, al menos hasta anoche, no había hablado con ella.