Floppy Tesouro le hizo frente a los rumores y blanqueó que tipo de relación mantiene con Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara

La modelo y el empresario se encontraron en un evento. Y el rumor menos pensado no tardó en llegar. Floppy Tesouro y Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara y papá de sus dos hijos, se vieron en un evento en Costanera Norte.

Entonces. varias personas que asistieron al encuentro comentaron por lo bajo que la modelo y empresario turístico habrían estado conversando muy animosamente.

Y como era de esperarse, muchos especularon con que podría haber más que buena onda entre ellos.

Pero, por su parte, cuando le preguntaron por este vínculo, Tesouro contestó divertida: "Invitaron a un montón de famosos y famosas al evento. Yo lo conozco a Jakob, charlé en el boliche Tequila con él", al tiempo que se encargó de aclara: "De la charla que tuvimos a todo lo que se dijo hay un abismo. No hubo nada, sólo charlamos. No pasó nada. Igual, no le debo nada a nadie", disparó.

Para finalizar, cuando le preguntaron cómo era su actual relación con Zaira, Floppy dijo: "Tengo buena onda. No somos amigas pero tengo la mejor. Es una divina pero no somos amigas como para tener que llamarnos por teléfono y hablar sobre algo que no sucedió", confesó.