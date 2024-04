Carnicería y crisis: los churrascos de a uno y la picada, por un cuarto

En La Plata, los carniceros reconocieron que los clientes van menos y compran fracciones más pequeñas, como por ejemplo, un cuarto de carne picada. El nuevo hábito tiene un correlato con el informe de la Cámara de la Carne de Argentina que esta semana informó que el consumo de carne vacuna en tocó un piso histórico en el primer trimestre de 2024.

Propietario de la carnicería de calle 10 y 60, Juan Carlos Marchán sostuvo que en el último tiempo la carne aumentó un 8 por ciento y la caída de consumo se pronunció muchísimo.

“Aumenta los sábados porque la gente usa la aplicación bancaria que le devuelve un porcentaje, pero el resto de los días no se vende casi nada, ya no importa si es la primera semana del mes o la tercera”, agregó el carnicero.

Ante un panorama cada vez más acuciante la gente se volcó bastante al consumo de cerdo, según dijo el carnicero, además el pollo se fue a las nubes.

“Se comenta que el cerdo va a subir también; esto se está haciendo traumático, tenemos el personal parado, no se sabe para dónde disparar”, opinó Marchán.

Como ejemplo de los nuevos hábitos se indicó que ahora la gente compra un churrasco o un cuarto de carne picada. “La situación da miedo. Está muy mala. Encima, los gastos nos ahogan cada vez más. Mientras antes se pagaba 400 mil pesos de luz ahora se paga un millón de pesos”, señaló el carnicero que agregó que sus colegas tampoco saben de dónde sacar la plata para mantener los negocios abiertos.

En su carnicería de 60 y 135, Mariano Colaianni sostuvo que en ese comercio la mayor caída de consumo se registró en febrero último y desde ese momento las ventas están como “estancadas”.

“Hay que entender que todo está caro, hacer un puchero para cuatro personas sale 20 mil pesos”, indicó para ejemplificar cómo platos que antes estaban al alcance de todos ahora se volvieron casi inaccesibles para los trabajadores.

En esa zona que siempre se caracterizó por ser lugar de paso de personas con buen poder adquisitivo hoy los que más brillan por su ausencia son los de la clase media.

“La clase media acostumbraba a venir una tres veces por semana y comprar todo para un asado los domingos. Ahora, con suerte vienen dos, redujeron la compra y el asado cuando se hace es cada 15 días o más”, explicó el carnicero.

Al igual que en otras carnicerías se vende por fracciones de menor peso. “En algunos lugares no quieren vender lomo o peceto si no venden la pieza completa, pero ahora no están los tiempos para eso, hay que vender lo que la gente pueda llevar”, concluyó Colaianni.

Allí para aumentar las ventas también se ofrecen conservas, aceites y condimentos y algunas comidas elaboradas, como por ejemplo, lengua al escabeche y matambre.

En la carnicería de 67, entre 22 y 23, Luis resumió que marzo fue un mes complicado en cuanto al consumo de carne, tal vez porque la gente priorizó gastos como los del inicio de clases.

“Abril arrancó bien, la carne no está subiendo y mas o menos se mantiene; no sabemos qué va a pasar porque todo está muy quieto, pero la vamos llevando”, resumió.

El informe de la Cámara de la Carne señaló que “el consumo aparente de carne vacuna habría totalizado 499,7 mil toneladas en enero-marzo del corriente año y habría resultado 17,6 por ciento menor al registrado en igual trimestre del año pasado, marcando el registro más bajo de las últimas tres décadas”.

Argentina es, según la FAO, la organización de la ONU para la alimentación, uno de los países que más carne bovina consume con casi 50 kilos por año por habitante.

La inflación de marzo alcanzó 11 por ciento, menos que en los tres meses anteriores, pero se mantuvo alta en el periodo interanual, en un 288,9 por ciento.

Ese mismo mes, los precios de la carne vacuna aumentaron 9,8 por ciento respecto de febrero y un 278 por ciento en el lapso interanual, lo que impulsó la migración de los clientes a cortes más económicos, según el informe.

De acuerdo a relevamientos realizados en diferentes carnicerías, aumentó la venta de roast beef, paleta y osobuco, pero aún así, la merma en las ventas ronda el 25 por ciento en el primer trimestre de 2024.

En tanto, las exportaciones argentinas de carne vacuna aumentaron en marzo 22,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

A pesar de esta buena noticia para el comercio exterior, entre enero y marzo de 2024 se produjo un 7,6 por ciento menos que en el mismo período del año pasado, según el informe de la Cámara.

En los últimos 30 años, el consumo anual promedio por habitante en Argentina fue de 72,5 kilos por año por habitante en 1994 a 51,1 kilos en 2023, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

La promoción de los sábados es lo único que llena de clientes a las carnicerías, se dijo en el sector