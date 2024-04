"Caí en la trampa", el duro relato de una jubilada de La Plata que sufrió una estafa virtual

Las estafas virtuales no tienen freno y son cada vez más los platenses que denuncian haber caído en esas trampas cibernéticas. Está claro que los ladrones encontraron un nicho ideal para hacerse de lo ajeno y aprovecharse de sus víctimas, especialmente jubilados.

En las últimas horas una mujer de La Plata, de 65 años, le contó a EL DIA la indignación que arrastra por haber sido una más en la larga lista de estafados. Se trata de Dora Lázzaro quien, según contó, "a pesar de estar jubilada necesito trabajar para subsistir".

"Como una parte de la sociedad cambió mucho y para mal, las personas de dicho cambio roban, ya sea personalmente o en este caso, como me sucedió, hackeando celulares", dijo esta lectora de EL DIA, quien agregó: "Lamentablemente caí en la trampa".

Según contó, "recibí un llamado a una línea fija, de un supuesto estafador de una empresa de electricidad que con mucha experiencia logró que le diga mi número de celular, por medio de hábiles engaños". Luego le indicó que le enviaría el cambio efectuado en los cortes programados de electricidad.

Lo cierto es que "al abrir mi WhatsApp, se apoderó de mi teléfono e hizo pedidos de dinero a mis contactos", reveló. La mujer sostuvo que "indignación e impotencia es lo que siento".

En ese sentido informó que si bien dio de baja su número telefónico no sabe a cuántas personas le pudo haber sacado dinero el estafador. "No sé si les pasaron dinero, pero muchos mantuvieron una conversación y se dieron cuenta que no era yo", cerró Lázzaro.