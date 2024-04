"Ángel de gatos y perros": las emotivas despedidas a la veterinaria de La Plata que murió tras un robo

No hay consuelo para tanto dolor. Y menos cuando se trata de un hecho de inseguridad. Esa es la sensación que se vive por estas horas en City Bell, tras conocerse la noticia de la muerte de Emilia Merlo, la veterinaria de La Plata que sufrió un paro cardiaco luego de haber sido víctima de un violento robo en una casa quinta que alquilaba en City Bell, en la zona de 26 y 476, ocurrido el Viernes Santo.

Tal como viene informando EL DIA, la mujer, de 63 años y aún shockeada por lo vivido horas antes, en la noche del domingo comenzó sentir un dolor en el pecho y fue llevada de urgencia al hospital, pero los médicos que la atendieron no pudieron salvarle la vida. En ese marco, muchos vecinos y amigos de "Gogui" -tal como la apodaban- se enteraron del fallecimiento leyendo ELDIA.COM, una nota que fue replicada en las redes sociales.

Es por eso que tanto Facebook como Instagram se llenaron de emotivos mensajes de despedida a Merlo, pero que también estuvieron cargados de bronca e impotencia por lo sucedido. "Hoy te nos fuiste Emilia Merlo (Gogui). Casi todo City Bell te va a extrañar. Angel de gatos y perros", expresó la usuaria Olga Edith Romero.

Mari, en tanto, comentó en uno de los últimos posteos de la veterinaria: "Dios mío estoy viendo en el Diario El Día de La Plata y dice que Gogui falleció. Díganme que es mentira, no lo puedo creer. El daño que causaron estos reverendos. Mi amiga del alma te voy a extrañar tanto. Un beso infinito al cielo, descansa en paz".

Mientras que en su cuenta personal la misma mujer expresó toda su bronca: "La mató la indignación, la mala sangre por el robo y la mató la NO JUSTICIA. Ella se encargó de investigar a sus victimarios, llegó a través de la cuenta DNI a la que la obligaron a transferir dinero q pertenecía a la mujer del delincuente y así al nombre del ladrón, pero la justicia le dijo que no servían esas pruebas". Luego agregó: "Ella averiguó por el rastreó satelital la dirección donde tenían su teléfono q le habían robado y la justicia le dijo que no se podía hacer nada. De tanta impotencia y mala sangre entra en paro cardíaco, llega un patrullero, y NO Tenía NAFTA para trasladarla.. me están jodiendo?? Después se preguntan por qué tanta inseguridad y tanto robo? Respuesta: porque la justicia siempre está del lado de la delincuencia". Para cerrar escribió: "Da tristeza este país. Te voy a extrañar un montón Gogui, beso al cielo y que en Paz descanses".

Por su parte, la usuaria Deboh López escribió: "Hdp, que se haga justicia. Mataron a mi Emi, mi amiga, mi gran compañera Emilia Merlo. Qué bronca que siento por estos ineptos. Una persona que no tenía maldad, veterinaria, amaba a los animales. Estoy destrozada porque mañana la tengo que ir a despedir a un velatorio. Hoy tendría que haber sido un día laboral normal para ambas, como todos los lunes, tomando mates, charlando, matándonos de risa, atendiendo a tus pacientitos. No lo puedo creer. Que sea haga justicia".

Mientras que Juan Carlos Ferrer sostuvo: "Qué lamentable noticia. No hay derecho, no puede ser que dos lacras se lleven la vida de un ser excepcional como ella. Abrazo fuerte a la familia y amigos. Beso grande Gogui, vuela alto con tus michis".

Además se viralizó un mensaje en el que sus allegados invitan a su velatorio: "Les queremos comunicar a todos los amigos y allegados de Emilia Merlo (Gogui la veterinaria) que el martes 2 de abril a partir de las 10 la estaremos despidiendo en la casa de sepelios Betti de City Bell, calle 464 y Camino Centenario".

El robo y la muerte de la veterinaria de La Plata

Tal como publicó este martes EL DIA en su edición impresa, los vecinos de City Bell piden de manera urgente un plan de acción contra el delito. Ese reclamo se escucha en todos los rincones de La Plata, donde la ola de robos se muestra incontenible. En estas últimas horas, solo en la Zona Norte, hubo varios episodios de inseguridad, algunos de ellos con botines millonarios.

Claro que nada comparable con lo que atraviesa la familia y los amigos de la profesional, quienes se muestran devastados ante tan dolorosa pérdida. Cuando se produjo el fatal desenlace, según las fuentes consultadas por este diario, la mujer se encontraba junto a su pareja y el hermano, quienes la cargaron en un auto y la llevaron tan rápido como pudieron al hospital San Roque de Gonnet.

La situación fue desesperante, con maniobras de reanimación cardiopulmonar durante todo el trayecto, ya que Merlo estaba inconsciente y no respondía a ningún estímulo. Sin embargo, ese esfuerzo no alcanzó, ya que, según informaron los médicos, había llegado sin vida al centro asistencial. A partir de ese momento, con la comunicación del caso a la UFI Nº 7 de Virginia Bravo, se inició una causa por “averiguación de causales de muerte” y se ordenó la realización de una autopsia para certificar los por qué del deceso.

Como se sabe, EL DIA entrevistó a la veterinaria por el asalto que había sufrido el Viernes Santo y allí contó que había sido amenazada y amordazada por dos delincuentes, quienes en principio no la golpearon. Sin embargo, el estrés vivido fue lo suficientemente grande para causar mella en su espíritu. No en vano sus posteos posteriores donde mencionó, por ejemplo, que se sentía angustiada y con miedo.

“Estoy muy mal. Anoche dos tipos me robaron, maltrataron, me dejaron atada y amordazada adentro. Se llevaron el celular. Pero buscaban más (...)”, había escrito en su cuenta de Facebook.

Finalmente, el domingo Merlo se descompensó y sufrió un "infarto masivo" luego de la pesadilla que le tocó vivir.