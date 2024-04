"Es odio lo que siento": bronca, dolor e indignación por la veterinaria que murió tras un robo en La Plata

Una gran indignación causó la muerte de Emilia Merlo, la veterinaria de La Plata que sufrió un paro cardiaco tres días después de haber sido víctima de un violento robo en una casa quinta que alquilaba en City Bell. Tal como informó EL DIA este lunes, la mujer, de 63 años y aún shockeada por lo vivido horas antes, comenzó sentir un dolor en el pecho y fue llevada de urgencia al hospital, pero los médicos que la atendieron no pudieron salvarle la vida.

Lo cierto es que la triste noticia del fallecimiento de la profesional causó un enorme dolor, a la vez que crece la bronca por lo sucedido. Merlo había subido a sus redes sociales la nota del asalto publicada en EL DIA y ese posteo se llenó de mensajes, mientras que en las últimas horas, con el conocimiento de su muerte, también los usuarios se expresaron al respecto y dejaron mensajes de despedida.

"No la podemos ayudar, se fue con los padres al cielo", escribió un hombre luego de que varias personas le ofrecían ayuda a la víctima por el robo sufrido. "QEPD descanses Gogui. Horrible e injusto lo que te pasó", expresó otra usuaria. “Casi todo City Bell te va a extrañar!!! Ángel de gatos y perros!!!", fue otra de las despedidas.

"Gracias por todo, no tengo palabras! Abrazame a papá!", sostuvo Vanina Vidal en Facebook. En esa publicación escribieron sobre la veterinaria: "Una hermosa persona que no olvidaremos. Hasta encontrarnos con el Rey" y "qué injusticia. La mataron con el disgusto a nuestra amiga. Ya no es tristeza. Es odio lo que siento".

El relato de los vecinos de una noche trágica

En tanto, vecinos históricos de la cuadra le contaron a ELDIA.COM los momentos que vivieron esa noche del golpe que terminó luego con el fallecimiento de Merlo. "El primer patrullero que llegó a auxiliarla no podía trasladarla al hospital porque no tenía nafta. Al pedirle por favor y que le pagábamos la nafta nos dijo no tenía ni para llegar a la estacion, por eso la terminaron llevando los vecinos", contó indignado uno de los frentistas.

Además sostuvo que "de Mercado Pago hicieron una trasferencia a una mujer, y cuando la busque en Facebook resultó ser la mujer del malviviente que entró a su casa. Ella misma lo identificó con nombre y apellido, avisó a la policía pero le dijeron que con ese dato no podían hacer nada”. Por otro lado dijo que tenía activo el gps del celular que le robaron y que también tenían la ubicación exacta del mismo, pero que tras avisar a la policía "le dijeron que tampoco podían hacer nada con ese dato".

Qué se sabe del robo a la veterinaria

Tal como viene informando EL DIA, en medio de la tranquilidad que caracterizó a esa jornada de feriado, Merlo salió al fondo para alimentar a sus gatos. Pero en ese sector de la amplia propiedad no solo la esperaban sus mascotas, sino también dos delincuentes, que previamente se colaron en el parque a través de un lateral con alambrado.

Reveló que “uno de los dos delincuentes me tomó por atrás y, tapándome la boca con una de sus manos, me dijo `quedate quieta, no grites. Si te portás bien, no te voy a a hacer nada´. Y enseguida vi al cómplice”. Merlo estimó que los asaltantes “deben tener entre 30 y 35 años”, a la vez que puntualizó que “uno de ellos estaba encapuchado y el otro no. El más chico de los dos era el más bravo”.

Sobre cómo siguió el ataque, informó que “me hicieron entrar con ellos y en el living me ataron las manos con las tiras de un delantal de cocina, los pies con una solera y me amordazaron con una chalina”. “Luego me hicieron acostar boca abajo, siempre en el living, tapándome con una manta”, agregó.

Si bien hizo saber que los sujetos la amedrentaron con la noticia de que “tenían facas en la cintura”, la mujer refirió que “en ningún momento mostraron arma alguna”. “Pero el más violento me decía `quedate quieta o te corto la cabeza´, como si realmente pensara en hacerme algo”, reflejó la veterinaria. Seguidamente, expuso una conclusión que le dejó el asalto en relación a quiénes lo consumaron y maltrataron tanto física como psicológicamente.

En tal sentido, Merlo se mostró convencida de que “los dos que vinieron este viernes a la noche, son los mismos que el año pasado entraron a robarme cuando no estaba”. Consultada acerca de su hipótesis, brindó un dato que echaría luz en esa dirección. “Como revisaron toda la casaquinta y no encontraron dinero en efectivo, uno de ellos me dijo `cómo puede ser si usted tiene su auto y una moto Honda Biz´. Es una moto que ya no tengo, pero que estos tipos intentaron robarme cuando se metieron acá la vez pasada. Se ve que pensaron que esta vez iban a poder llevársela”, reflexionó la veterinaria.

Lo cierto que es que mal trago que pasó el Viernes Santo a Merlo le costó la vida. Sin dudas fue un golpe muy duro de asimilar que terminó complicando su salud después de semejante susto.