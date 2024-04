Acroyoga: otra disciplina elegida por platenses para trabajar el cuerpo y la mente

A la hora de romper la rutina laboral, las actividades relacionadas al cuidado del cuerpo y la salud mental son muchas veces elegidas para recargar energías y encontrar el bienestar necesario, en medio de la rutina laboral. En el comienzo de la parte más pesada del año, una de las disciplinas más elegidas por los platenses es el acroyoga, que unifica la yoga con posturas acrobáticas. Una actividad que está en crecimiento y que reúne cada vez más personas.

De origen norteamericano y con apenas 21 años desde su creación en San Francisco, Estados Unidos, es una disciplina innovadora y elegida para ocupar el tiempo libre. Más allá de los beneficios que pueda ofrecer, el acroyoga tiene algunas complicaciones para realizarlo y como principio fundamental, es necesario tener un conocimiento básico. A su vez, una de las características más importantes de la actividad es que debe hacerse con otras personas.

“Es una práctica vincular que se compone por varias partes. Una parte denominada acroyoga “solar”, la cual contiene una mezcla de movimientos acrobáticos con asanas (poses de yoga) y una parte “lunar” más terapéutica, con contenidos del masaje tailandés. Cuando menciono la parte vincular, hago referencia a que existen roles dentro de la práctica, con lo cual se necesita más de una persona para poder realizarla. Generalmente el principal núcleo de práctica se compone de 3 personas, pudiendo extenderse en cantidad de participantes a cuanta creatividad haya a la hora de la práctica. El acroyoga contiene posturas madres vinculadas al yoga (más básicas), las cuales enlazándolas entre sí se termina dando el llamado “flow” o secuencia de movimientos. Pero también se ha ido reinventando con el paso del tiempo, y agregando conocimientos de otras prácticas como el mundo de los icarianos (disciplina del circo) donde se pierde contacto entre los cuerpos del flyer y de la base, pasando de una posición a otra con un despegue total entre ellos en esa transición”, señaló Diana Ramírez, profesora que enseña desde hace varios años en la Ciudad.

Además agregó que dentro de la disciplina, existen roles: “Está el Base (persona que se encuentra en posición acostada en el suelo. También nombre conocido como base en L, ya que la persona mantiene sus piernas elevadas), Flyer o volante (persona que ejecuta los movimientos por sobre los pies y las manos de la base. Dichos movimientos pueden ser iniciados o propuestos por cualquiera de les dos roles) y el Spotter (cuidador), persona que se encuentra parada por fuera de la ejecución de los movimientos, pero lo suficientemente cerca y atenta como para poder brindar seguridad y asistencia en el caso de que en la práctica ocurra una pérdida del equilibrio o caída”.

El acroyoga se realiza desde hace algunos años en la Ciudad, pero actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento. A comienzos de este año, se realizó el primer evento acrobático llamado “Acro La Plata”, que reunió a profesores y alumnos de toda la Provincia: “Fueron dos días con acampe incluido, que como eje principal, combinó las disciplinas del acroyoga y acro dúo (disciplina circense), en el cual tuvimos la oportunidad de experimentar de manera más acabada y formal, en un gimnasio muy grande de la Ciudad, con la presencia de varios profes experimentados y profes invitados de otras ciudades. Incluyendo a la directora del Partner Acrobatics (formación de profesores de acroyoga de Europa). Del evento participaron grupos de practicantes del interior del país. Como por ejemplo Tandil, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Neuquén, entre otros”.

La disciplina puede realizarse tanto en espacios cerrados como abiertos, generando interés en aquellas personas que la observan: “La realización de las prácticas al aire libre en las plazas de la Ciudad, provoca mucha curiosidad y asombro en los circulantes, culminando con el acercamiento e incursión en las clases regulares. También las redes sociales han hecho crecer muchísimo la disciplina, ya que en los eventos y festivales como el Acro La Plata, son transcurridos por la mayor cantidad de practicantes de todo el país, creando esto una gran comunidad. Las prácticas al aire libre suelen darse los fines de semana, y se las llama “Jams de acroyoga” (momento donde varios practicantes se juntan a compartir los llamados “vuelos”, entre mates y charlas, enseñándose unos a otros e incursionando en nuevas posibilidades de movimiento). En estas juntadas suelen asistir muchas personas sin conocimientos previos, que por conocidos, se acercan para tener su primer experiencia en la practica. Así es como la disciplina comienza a expandirse y en la Ciudad, existe un gran número de practicantes que la toman como entrenamiento regular”.

Si la persona tiene un conocimiento básico, se puede adaptar mejor a la actividad: “Con respecto a la preparación previa, me parece un buen inicio haber tenido un recorrido previo por algún tipo de yoga o acrobacia, ya que es una ventaja saber moverse solos, para luego poder hacer esos mismos movimientos arriba de otra persona. De lo contrario, se podrá aprender igual, pero el inicio tendrá mayores posibilidades de caídas y desconciertos, ya que el cuerpo varias veces realizará movimientos que no conoce. Eso agregado a que se hace arriba de otra persona. La conciencia corporal previa evita mayores riesgos (aunque siempre los hay) tanto para la base, el flyer, y el spotter que es el que siempre se lleva los golpes al tratar de salvar las caídas. El tipo de preparación, en cuanto a cualquier disciplina, y también en la vida cotidiana, en cuanto más fuerte, flexible y consciente se es, para ir adaptando mejor los movimientos nuevos. Pero la práctica en sí, te va dando herramientas para entrenarla, siempre y cuando sean clases regulares, y no se pretenda hacer una vez por semana, o una vez por mes casualmente en la plaza. Como toda disciplina, entre más se practique, mejores resultados se obtendrán. Requiere de mucha paciencia, ya que es una nueva forma de vincularnos y de ejercitarnos. Ya no es solos, sino que es en contacto constante con un otro, y este contacto no se da a modo de choque, sino a modo de sostén y proposición de movimientos, con lo cual hay que desarrollar un lenguaje corporal que requiere de escucha y atención. Se necesita práctica, paciencia, un mismo lenguaje corporal, y un equipo dispuesto a llevar a cabo la misma desde el respeto y la empatía. Ya que dentro de la misma surgen emociones, que en el camino vamos aprendiendo a gestionar. Como la ansiedad, el miedo, la frustración, la alegría”.

En su recorrido, Dana Ramírez contó que hace un tiempo que enseña la actividad y que la prácticas al aire libre, provocó que muchas personas participen: “Mis deseos de hacer crecer la práctica en la Ciudad, para tener con quien entrenar y compartirla, hizo que empiece a dictar clases regulares al aire libre, ya que por la pandemia, las actividades se hacían mayoritariamente en las plazas. Tuve 3 compañeros de enseñanza. A partir del año 2023, a raíz del viaje de mi último compañero de clases, decidí empezar a dar clases sola. Actualmente doy clases para principiantes e intermedios de “Acroyoga flow” en Casa Cultural Girasol (calle 10 e 63 y 64), los martes y jueves de 18:30 a 20 horas”. Por otro lado, contó cuál es la particularidad de sus clases: “Mis clases tienen un componente de juego, que es una base muy importante. El juego, la conexión, la confianza y el equilibrio, son palabras fundamentales”.