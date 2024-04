Josefina Pouso destrozó a Daniel Osvaldo: “Es lindo pero es un pelotudo”

La periodista Josefina Pouso reveló hoy que el jugador Franco Zuculini le presentó a Daniel Osvaldo y que salieron a tomar algo, pero el encuentro no avanzó porque le pareció un "pelotudo".

"A Daniel Osvaldo lo conocí cuando Franco Zuculini vino a Buenos Aires a visitar a su familia. Él me dijo ´tengo alguien para presentarte´, pero no prosperó", recordó la periodista en su programa de radio Splendid (AM 990).

Al contar sobre el encuentro con el ex futbolista de Boca, Pouso relató: "Fuimos a un bar, tomamos una cerveza y fue como... ‘no’". Sorprendidos por lo que la periodista estaba contando, sus compañeros del programa preguntaron sobre lo que pasó en esa salida.

"¿Hubo pico?", preguntó uno. "No, no, me tomé una cerveza", aseguró Pouso, que agregó que ese encuentro "fue antes de Jimena Barón" y sentenció: "Es lindo, pero es un pelotudo".