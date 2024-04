Un "recupero" con muchas sonrisas, en el hockey femenino

El parate del torneo Metropolitano de hockey femenino le permitió a varios equipos recuperar partidos que tenían pendientes de fechas anteriores para ponerse al día, como así también jugar otros encuentros correspondientes a la "Copa Desarrollo" Buenos Aires (Fase Preliminar II). En lo que respecta a los conjuntos platenses estos fueron los resultados:

Primera C2: Ciudad de Buenos Aires "C" 0, Santa Bárbara Bárbara "B" 2 (Angelina Caimi y Daiana Valdez). Primera D3: Estudiantes "A" 2 (Julia Ramírez y Belén Pardo), Ciudad de Buenos Aires "D" 1. Primera F3: Monte Grande "C" 0, Santa Bárbara "F" 0. Primera G1: San Luis "C" 4 (Abril Pometo, Carolina Speranza, Martina Blanco y Emilia Míguez), Platense 3.

En lo que tiene que ver con Santa Bárbara "B" y Estudiantes "A", ambos partidos correspondientes a la jornada inaugural de la presente temporada de hockey Metropolitano, fueron suspendidos en su momento por el fallecimiento de Santiago Sarto, arquero de Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Santa Bárbara "F", el encuentro de la cuarta jornada no se pudo jugar por la adversas condiciones climáticas; mientras que lo que tiene que ver con el match de San Luis "C" fue un adelanto de la décima cuarta fecha con el resto de los equipos que compiten en dicha categoría por una disposición de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires.

Santa Bárbara "B" consiguió el segundo triunfo de manera consecutiva y sin recibir goles, ya que venía de vencer también de visitante a Banco Ciudad 1 a 0. El equipo dirigido Diego Pérez suma 7 puntos con lo que escaló a la sexta posición de la tabla de Primera C2, que tiene como líder absoluto a Regatas Bella Vista con 13 unidades.

En lo que se refiere a Estudiantes "A" volvió al triunfo tras dos derrotas en cadena (L. Olivos "B": 2 a 0 y L. UBA "B": 2 a 1); mientras que tiene un encuentro pendiente de la cuarta fecha contra (V) San Marcos. El Pincha, bajo la batuta de Javier Fernández, ha cosechado 6 unidades con lo que pegó el salto a la séptima ubicación de la tabla que tiene como puntero de la Primera D3 a Quilmes "B" con 13 puntos.

A todo esto, Santa Bárbara "F" con David Castiglione como entrenador llegó a la línea de cuatro partidos sin perder (tres triunfos y un empate) por lo que se ubica en la tercera colocación con 12 unidades con lo que quedó apenas tres del puntero, Atlético y Progreso de Brandsen y a uno del escolta CUBA "D".

En lo que tiene que ver con San Luis "C", con la dirección técnica de Romina Cañón, fue otro que logró su segunda victoria de manera consecutiva, ya que en la jornada anterior venía de derrotar de visitante a Campana BC "B" 3 a 1. Las Maristas tiene tres triunfos con lo que ostentan en su haber 12 unidades, en la tabla de posiciones de la Primera G1 que lo tienen a Boca Juniors "A" como líder con puntaje ideal (18).

En la Primera División, Banco Provincia "A" y Ciudad de Buenos Aires "A" igualaron sin abrir el marcador en partido pendiente. En lo que respecta a Santa Bárbara "A", que tuvo descanso ocupa la segunda colocación con 10 puntos, a tres del único puntero Lomas (13).

A propósito, el próximo fin de semana, Santa "A", ya con el regreso de María José Granatto, estará visitando a Vélez Sarsfield, en la cancha del complejo del club velezano en Liniers, por la sexta fecha de la máxima categoría del hockey metro femenino.

Cabe recordar que Majo estuvo realizando una concentración con el seleccionado argentino, en Charlotte (Estados Unidos) con motivo de la preparación para la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se estarán iniciando dentro de poco menos de tres meses.

Las Leonas, además, jugaron cuatro partidos con el representativo local ganando todos: 3-1 (Zoe Díaz -2- y Eugenia Trinchinetti), 5-1 (Majo Granatto -2-, Rocio Sánchez Moccia, Lara Casas, y Zoe Díaz), 4-0 (Carolina Carrizo -2-, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany) y 1-0 (Zoe Díaz). El equipo nacional, que tiene como entrenador a Fernando Ferrara, ya emprendió regreso al país.

LA "U", ELIMINADO DE LA "COPA DESARROLLO"



En lo que respecta a la Copa Desarrollo de Buenos Aires (Fase Preliminar 2) del Metropolitano de hockey femenino, Universitario "D" quedó eliminado al perder contra Campana BC 2 a 1, en Gonnet. El único gol de la "U" fue señalado por Azul Withemburg (córner corto, en el tercer parcial) con lo que se abrió el marcador del partido, pero en el último cuarto llegaron los tantos de la visita que dejaron sin chances de avanzar al conjunto platense; mientras que CASI "D" dio "WO", ya que no presentó en su visita a Santa Bárbara "E" por lo que pasó a la siguiente ronda del certamen sin jugar.

MAÑANA, LOS CABALLEROS

Debido a la mismas circunstancias del impasse que sucedió con la mayoría de las categorías de Damas, la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires tambiñen dispuso adelantar para mañana, a las 16, la décimo cuarta fecha de Primera B del Metropolitano de Caballeros. Santa Bárbara "B" (4 puntos, duodécimo) estará visitando a Ferro Carril Oeste (4, undécimo); mientras que Estudiantes (0, décimo quinto y último) recibirá a San Martín (10, cuarto), en la cancha del Country Club de City Bell.

También habrá actividad en el marco del torneo Metro Damas Domingo por la décimo cuarta jornada. En la Zona A1, Pueyrredón (0, último, perdió los cinco partidos que disputó en el presente certamen, donde apenas marcó un gol y recibió 27) será local de Estudiantes "C" (3, décimo tercero). En el marco de la Zona A2: Santa Bárbara "G" (12, tercero) visitará a C.A.S.A de Padua (0, sin triunfos con solamente un tanto a favor y 43 en contra) y Universitario "E" (6, décimo) hará lo propio contra Deportivo Laferrere (sin unidades, con una conquista en su haber y 14 contra su propia valla).