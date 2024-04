Clientes del Banco Provincia, con problemas para operar on line: ¿qué pasó?

El Home Banking de Banco Provincia y la app Cuenta DNI registraban hoy inconvenientes en su funcionamiento y el malestar de los usuarios rápidamente se trasladó a las redes sociales. Es que para muchos hoy es día de cobro y con los bolsillos flacos, en el mejor de los casos, desde hace días que se venía esperando que el saldo devolviera un guiño. Pero no.

"No jodas #cuentadni media pila por favor, no es momento para fallar" junto a dos emojis de carita triste fue el mensaje de una usuaria de X, lo mismo que otra que también le apuntó a la app: "No me hagas esto #CuentaDni hoy justo no andas???".

Más temprano la mayoría de los reclamos estuvieron centrados en los inconvenientes con Cuenta DNI, tanto para ingresar o quienes lograban hacerlo para poder visualizar el saldo disponible y los últimos movimientos.

Con el correr de las horas, la situación no sólo no se resolvió sino que se sumó el Home Banking, al cual directamente no se podía acceder.

"Hola buen día consulta somos varios empleados que no podemos ingresar a la app de Banco Provincia se sabe algo? Gracias", fue uno de los mensajes recibidos al WhatsApp del diario, mientras que en las redes, principalmente en X, los posteos comenzaban a ser más seguidos. "Qué está pasando con BIP? No me abre la página y cuando abre tira error HTTP408 y problemas con internet no tengo como dice ahí", "@bancoprovincia por favor revisen su DM, me dejaron la cuenta en 0!", "Buen día! Tengo retenido el sueldo, llegué al laboratorio a pagar los estudios y... cuenta en cero (xq el préstamo sí lo cobraron)... todo fue pánico hasta que concluí que estaba caído y la del laboratorio fue empática" o "Que pasa con el BIP y Cuenta DNI que no muestra movimientos, ni saldo, ni permite operaciones y aparece un cartel de error de tarjeta de débito?" son apenas algunos de los mensajes advirtiendo sobre los inconvenientes para operar a través de Banco Provincia.

Ante la consulta sobre qué estaba sucediendo, desde la entidad bancaria informaron que "se registran algunos inconvenientes para operar por nuestros canales digitales, como Home Banking y Cuenta DNI. Los equipos técnicos se encuentran trabajando para solucionarlo a la brevedad. La red de cajeros funciona con normalidad". De todas formas, ya cerca del mediodía la situación se iba normalizando.