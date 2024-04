VIDEO. Mario Pergolini anunció que Vorterix deja de salir por radio... ¿por la abultada boleta de la luz?

El conductor y empresario Mario Pergolini explicó que el 30 de abril será el último día de la emisora tal cual la conocemos. Sin dudas, nuevos tiempos comienzan en el universo de los medios de comunicación y, una vez más, Mario Pergolini es quien encabeza las tendencias.

Pero, esta vez, no por una buena noticia. Así, en la mañana de este lunes, el ex conductor de CQC anunció que, a partir del próximo 30 de abril, Vorterix ya no estará disponible por el dial 92.1.

"Vorterix":

Por el anuncio de Mario Pergolini pic.twitter.com/ZzLBDAmW4J — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2024

"La radio ha muerto. No tiene sentido pagar la cuota de la luz, lo estuvimos hablando con mis compañeros. Cuanta más potencia se necesita más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios", explicó Pergolini. "Tampoco hay muchos escuchando, los pocos que lo hacen están escuchando Aspen", añadió de manera filosa.

Papa finalizar, el conductor aclaró de manera directa que este no es un final rotundo para Vorterix. La emisora continuará produciendo sus contenidos, pero ahora será en versión streaming.

Lo cierto es que la noticia causó revuelo, sobre todo por la explicación que por la abultada boleta de la luz se había tomado la decisión. Pero desde Vorterix aclararon más tarde en su cuenta de X (ex Twitter): "En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia".