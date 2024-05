Los mosquitos de la inundación resisten, a pesar de las temperaturas

En la tercera ola de invasión de los mosquitos de la inundación, clerotatus o también llamados Aedes albifasciatus, los vecinos de la Ciudad y la Región aún sufren la presencia de los insectos a pesar de las bajas temperaturas.

El Dr. Juan José García, investigador principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), anticipó a EL DIA, hace una semana, que “el frío no los mata (a los mosquitos), pero impide que los músculos del mosquito entren en acción”. En efecto, estos insectos no desaparecen con los bajos registros términos, pero sí sufren una merma al moverse. En esa línea, el ingeniero zootecnista Guillermo Tarelli despejó las dudas sobre la especie que invadió la Ciudad, otros sectores de la Región y del país. “En el caso puntual del clerotatus, dentro de los mosquitos, es por ahí el que tolera un poco más de temperaturas bajas. Siempre hablamos que tiene que darse una temperatura máxima de 15 grados y una consecutividad de siete a diez días. Esto bajaría considerablemente la densidad de población, pero lo principal es que empiece a haber poca lluvia para que no tengan donde criarse”, reveló. Además, identificó: “Es el mosquito charquero y, con las lluvias que estamos teniendo (hasta ayer), más allá de que hace frío, no nos abandona todavía”.

Cabe aclara que si bien, como adelantó García, contribuye “que haya temperaturas agradables” para que el Aedes albifasciatus no se vaya de la Región, su presencia mermaría “en una jornada con 5 grados, a pesar de que podrían reaparecer al mediodía cuando suben los registros térmicos”.

Respecto a la presencia de otras especies de mosquitos, Tarelli explicó que “en el caso del Aedes aegypti, (esta especie) es un poco más susceptible que el clerotatus a la temperatura y ahí si podríamos decir que, en la medida que la temperatura siga bajando y estemos por debajo de los 15 grados, puede empezar a mermar considerablemente”.