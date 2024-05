En un barrio de La Plata los dejaron sin medidor de gas y re "calientes" pese a la ola de frío

Las bajas temperaturas se sienten en la Ciudad y más lo notan los vecinos de la zona comprendida desde calles 135 hasta 140 y desde 32 a 35, donde en las últimas horas, sufrieron el robo de un caño de bronce del medidor de gas y lo dejaron a todos "re calientes" a pesar del frío.

Según contó uno de ellos a EL DIA, una persona merodeaba por el lugar, en búsqueda de su objetivo. y fue visto por las cámaras de seguridad de la cuadra: "Lo vimos al tipo que iba de medidor en medidor, caminando como si nada, se ve que se agacha, corta el caño, y sigue, lo guarda en un camperón, y sigue. Zona calles 137 desde 140, por 34, 35. Hasta la zona de 32 y 135. Yo estoy en 136 y 33. Varios vecinos lo pudimos ver en las cámaras vecinales que tenemos en el frente".

A su vez, aseguraron que "por el barrio vienen robando placas de cerraduras, timbres, picaportes", pero que el robo de los caños de gas, "afectan al grupo familiar". El costo del repuesto solo, rondaría los 27.000 pesos. A eso habría que sumarle el gasto de un gasista.

En cuánto al robo, señalaron: "Nos dimos cuenta hoy al levantarnos que los calefactores estaban apagados. Luego verificamos que el termotanque también. Probé las hornallas y no había gas. Así que salí con todo el frío a la vereda. Y me encontré con la tapa de la cabina de gas arrancada y que no estaba el cañito de bronce".

Por último, remarcaron: "Lo llamativo es que este sujeto pudo caminar durante varias cuadras, vandalizando medidores de gas, sin que nadie lo vea, ni haga nada. Ningún móvil policial en tantas cuadras? Un sujeto solo , muy visible, con herramientas y nadie lo vio?.