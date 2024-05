EN FOTOS.- Todo el glamour de la alfombra roja del Festival de Cannes

La afamada ciudad de la Costa Azul francesa celebra la 77ª edición del festival donde se entrega la Palma de Oro. Glamour top para la espectacular alfombra roja de Cannes.

Claro está que, el Festival de Cannes es uno de los acontecimientos del cine más importantes. Y bueno es saber que, comenzó su andadura en el año 1939, como alternativa al de Venecia. Desde entonces se celebra de forma anual y por este festival pasan numerosas personalidades del mundo cinematográfico, pero también del espectáculo.

Ahora, el glamoroso Festival cuenta con presencia española. El director de cine y nominado al Premio Oscar por La Sociedad de Nieve (2023), Juan Antonio Bayona, será uno de los miembros del jurado que en esta edición preside Greta Gerwig, directora de películas como Mujercitas o la exitosa Barbie.

En este contexto, una de las primeras en sorprender con su look ha sido Anya Taylor-Joy con un sombrero XXL de fibra natural. Pero no ha sido la única que ha mostrado belleza en el primer día de Cannes. Heidi Klum, Meryl Streep o Helena Christensen han sido algunas de las mujeres de más de 50 años que también han sorprendido con sus looks de gala en este evento tan especial y lleno de moda.

Lo dicho entonces, una de las mujeres más aplaudidas dentro y fuera de la gran pantalla es Meryl Streep. La actriz no ha faltado al Festival de Cannes. Al llegar ha sorprendido con un look con traje ideal en blanco con escote drapeado, manga larga y cintura fruncida. Al ser un diseño maxi, la actriz le ha querido dar un poco más de altura con unas sandalias de plataforma del mismo color del vestido.

Otra de las mujeres que se ha decantado por el blanco y un escote de lo más atrevido es la modelo Helena Christensen. La famosa top model de los años noventa no se ha querido perder esta cita y ha elegido un vestido en color blanco con tejido de gasa, dónde también se ha sumado al escote.

Y por su parte, Heidi Klum se mostró diferente, ya que el blanco no ha sido el único color por el que se han decantado las mujeres de más de 50 años. Ha habido otro tono triunfador, el rojo. Es uno de los colores tendencia de la temporada y a pesar de que la alfombra es del mismo tono, ella se animó. Sin dudas, la top model alemana se ha convertido en una de las mejores vestidas con un espectacular diseño de alta costura y con volumen de la firma Saiid Kobeisy. Es una pieza con tejido satén y escote corazón.