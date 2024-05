Gran Hermano 2023: Furia recibió a su amiga y generó enormes sospechas

Infinitas dudas de los televidentes fueron subidas a las redes. Claro está que, en Gran Hermano se vivió una gala especial con el ingreso de familiares y amigos que entraron a jugar con todo y a sumar o restar a los participantes.

Entonces Furia Scaglione, recibió la visita de Rocío, quien contó que son amigas hace dos años.

"¿Dónde está mi amiga?", gritó Rocío al entrar ante la atenta mirada de los demás y enseguida se generó una sorpresiva reacción por parte de Juliana. "Julieta", llamó la ingresante a Scaglione. "Jodeme que es Romi", tiró Juliana. La confusión, a esta altura, dejaba más de una sospecha. ¿Son amigas realmente?

Abrazo y besos para el reencuentro entre amigas y la presentación oficial: "Chicos, ella es mi amiga... Ro, me muero, te animaste a entrar, te amo".

Así, Juliana se la llevó a mostrarle la casa, pasó por el baño, la habitación y otros lugares donde comparten la convivencia los jugadores. "Gracias que me la trajeron, yo pensaba un montón en vos... A veces te tiraba saludos, pero sentía 'la estoy metiendo en un bondi'.

Asimismo, Juliana explicó que no quiere nombrar a sus amigos para que no estén en boca de todos ni de sus seguidores. Y menos en medio de las polémicas que protagonizó y protagoniza durante todo el juego.

El error de los nombres generó un revuelo en las redes sociales que no pasaron desapercibido el detalle. Fue entonces que Diego Poggio se hizo eco de la noticia en el streaming que realiza a la madrugada, después de cada gala de Gran Hermano. Los seguidores de Scaglione aseguraron que dice "Furieta". Pero el propio conductor expresó lo que salió al aire: "No chicos, dice Julieta, no dice Furieta".

De esta manera los seguidores no dejaron de criticar lo sucedido y cuestionar la amistad: "Nunca la mencionó. Entra y le dice Romina y la amiga le dice Julieta. Dejen de mentir. Nadie le cree. María de Avellaneda". Otra mencionó que "2 años hace que son 'amigas'.. y hace 4 meses esta ahí adentro. La re amiga jajaja", dudando del verdadero vínculo entre Furia y Rocío.