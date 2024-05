Roberto Parra, ex ganador de Gran Hermano estuvo filoso con el reality: "Teníamos que darle el 30% a la productora"

Ahora, Roberto Parra, el segundo campeón del reality confesó detalles del acuerdo que hizo con la productora en ese entonces. Así, el ex Gran Hermano regresó a la televisión para hablar de su paso por la casa más famosa.

Recordemos que, fue el ganador de la segunda edición del reality en 2001, cuando le ganó a Silvina Luna en la final. Estuvo 120 días encerrado y se consagró campeón. De este modo brindó los detalles de su experiencia comparó: "En la próxima entran con fusiles... Nosotros éramos Heidi con un perro Lassie con bozal. Pasó un abismo en 23 años. Gran Hermano es un reflejo de lo que es la sociedad. Transmitir violencia genera violencia". "Entre mi casa y esta hay un abismo", sostuvo Parra.

Asimismo, Roberto aseguró que antes de ingresar no miraba GH, sino El Bar, el reality con Mario Pergolini que en aquellos años competía televisivamente. "Yo entré para probarme a mí. Estaba en un momento anímico bajo", confesó.

"En la casa me vieron con lo bueno y con mis miserias", aseguró, al tiempo que remarcó: "No podés sostener un personaje". "El tema es que no te contamine. Una persona parada sobre la tierra y con bases, con 30 cuando entré", agregó.

Parra confesó que tenía depresión cuando ingresó en el programa y su padre se había quedado sin trabajo. "Todavía lucho contra la depresión", agregó.

Pensé que como ganador me iban a conseguir otro trabajo", contó sobre su experiencia al salir de la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, está agradecido con la experiencia: "Me ayudó entrar a la casa".

Por otra parte, la fama que le generó GH le llegó pero no lo cambió en su personalidad. "Te sentís un cantante de rock", sostuvo Parra, pero también habló del acuerdo que se firma con la producción de Gran Hermano para ser parte del reality y lo que viene fuera de la casa. "Los contratos son leoninos", reveló sobre un acuerdo de tres años con la productora. "Teníamos que darle el 30% de todo lo que hacíamos a la productora", agregó.

"Fui de los que más gané, 200 mil pesos. Eran 200 mil dólares", recordó Parra quien fue víctima del corralito en ese año y su plata había quedado dentro del banco: "Me agarró el corralito y perdí todo", confeso el ex hermanito.