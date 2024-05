Rodrigo Castillo: la carta de Méndez que aprovechó su chance

“Poder gritar un gol en el Bosque es muy lindo”. Rodrigo Castillo está feliz y se le nota. Lo merece además, después de tanto pelearla desde su salida de Venado Tuerto. No pudo ser en River, tampoco en Unión. Llegó al Lobo pero sin debutar fue a préstamo a Deportivo Madryn, donde convirtió una docena de goles que le abrieron la posibilidad del regreso a Gimnasia. Chirola le dio titularidad, pero no se sostuvo. Tampoco logró continuidad con Madelón, a pesar de terminar jugando. Con la llegada de Méndez, se ganó el lugar en la última curva y respondió con despliegue, goles y asistencias.

“La verdad que estoy feliz en Gimnasia, porque la tuve que pelear como todos y hoy se me está dando lo que venía buscando”, dijo Castillo tras el gran partido ante Banfield. “Tengo 25 años y hay que trabajar para esperar la oportunidad. Yo venía trabajando y no se me venía dando pero con el nuevo cuerpo técnico las cosas han sido distintas para mi”, desarrolló.

Méndez le cambió la cara al equipo en base a “mucha intensidad”. “Marcelo nos pide que presionemos alto. Estamos entrenando muy bien, el grupo está conforme con la idea y nos estamos sintiendo muy bien”, expresó el centrodelantero.

“Es una idea de juego nueva a la que nos supimos adaptar. Nos sentó bastante bien y es lo que nos llevó a ganar estos partidos, pero falta un montón todavía. Tenemos que seguir mejorando”, explicó el delantero que estuvo a punto de irse en enero cuando varios clubes de Primera Nacional lo tentaron con buenas ofertas.

Castillo aportó dos goles y dos asistencias en los nueve partidos del ciclo, aunque el 30 tiene elogios para sus compañeros Abaldo y Domínguez.

“Benja y Mati son unos fenómenos. Creo que este sistema les sienta muy bien a ellos porque pueden jugar más como extremos, bien abiertos. Cada vez que agarran la pelota tengo que buscar el espacio en el área porque sé que el centro va a venir a la cabeza”, explicó Castillo.

“Mati me puso una pelota de gol tremenda. La pelota iba hacia el arco, tenía que desviarla un poquito. Yo creo que el arquero se jugó a que pasaba la pelota y se la desvié antes. Lindo gol”, contó el delantero sobre el primer gol de la noche en el Bosque.

Además, se refirió al entusiasmo que generó en los hinchas este inicio de torneo. “El hincha de Gimnasia es muy pasional, está siempre. Desde que nos subimos al micro la gente que no puede venir a la cancha sale a saludarnos. Nos hace sentir ese cariño y tratamos de devolverles un poco”. A la vez, le puso paños fríos a ese entusiasmo ya que “hay que ser realistas. Van tres fechas del torneo y falta muchísimo. Pero obviamente la gente se ilusiona rápido”.

“Tenemos que estar tranquilos, saber que no nos sobra nada y laburar de la misma manera. Si nos tomamos los partidos de esta manera nos va a ir bien”, analizó Castillo acerca del juego en estos tres partidos proyectado al futuro. Banfield, por ejemplo, fue el primer rival que no aceptó un juego abierto.

“El primer tiempo fue durísimo. Ellos nos propusieron un juego de choque y mucha fricción. Después pudimos abrirlo y llegaron los goles” contó Castillo. Justamente el suyo sirvió para abrir la noche y para continuar con los cimientos de su historia en Gimnasia.

UNO DE LOS ARTILLEROS

Rodrigo Castillo es uno de los goleadores del Lobo en lo que va del torneo, junto a Matías Abaldo. Ambos tienen 2 goles, luego de disputarse los primeros tres partidos de la Liga Profesional.