La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Ind Rivadavia vs Godoy Cruz ESPN Premium

18:00 River Plate vs Belgrano TNT SPORTS

20:00 Def y Justicia vs Gimnasia (LP) ESPN Premium

20:30 Instituto vs Unión TNT SPORTS

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs Colonia STAR +

10:30 Union Berlin vs Friburgo STAR +

10:30 B. Leverkusen vs Augsburgo ESPN/STAR +

10:30 B. Dortmund vs Darmstadt ESPN 2/STAR +

10:30 Frankfurt vs RB Leipzig STAR +

10:30 Werder Bremen vs Bochum STAR +

10:30 Hoffenheim vs Bayern Munich STAR +

10:30 Stuttgart vs Monchengladbach STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Mainz 05 STAR +

SERIE A

13:00 Lecce vs Atalanta ESPN 3/STAR +

15:45 Torino vs Milan ESPN/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

14:45 Nashville SC vs Atlanta United Apple TV

20:30 Charlotte FC vs L.A. Galaxy Apple TV

20:30 Cincinnati vs St. Louis City Apple TV

20:30 Inter Miami vs DC United Apple TV

20:30 New England vs Philadelphia Apple TV

20:30 New York FC vs New York RB Apple TV

20:30 Toronto FC vs Montreal Apple TV

21:30 St. Louis City vs Los Angeles FC Apple TV

21:30 Nashville SC vs Toronto FC Apple TV

21:30 Minnesota vs L.A. Galaxy Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Charlotte FC Apple TV

21:30 Austin FC vs Houston Dynamo Apple TV

22:30 Colorado vs Vancouver Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Seattle Sounders Apple TV

23:30 Portland Timbers vs SJ Earthquakes Apple TV

LIGA DE ESPAÑA

16:00 Alavés vs Getafe STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder ESPN 2/STAR +

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

12:15 Estudiantes (BA) vs Boca Juniors

15:00 Rosario Central vs Platense

PRIMERA NACIONAL

15:30 San Miguel vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

15:30 Talleres (RdE) vs Güemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

19:00 Quilmes vs Gimnasia (J) DSPORTS / 1610

21:10 Estudiantes (BA) vs Alvarado TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Villa Dálmine vs Sp. Italiano

15:30 Argentino (M) vs Villa San Carlos

15:30 Liniers vs Flandria

15:30 Dep. Armenio vs Colegiales

15:30 Cañuelas vs Sacachispas

15:30 Los Andes vs Excursionistas TYC SPORTS

16:45 Comunicaciones vs Dock Sud DSPORTS / 1610

FÓRMULA 1

11:00 GP Emilia Romagna – Clasificación FOX SPORTS/STAR +

LIGA NACIONAL

11:30 ARGENTINO VS. COMUNICACIONES TYC SPORTS

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CASI vs. Alumni STAR +

15:10 Regatas vs. CUBA STAR +

15:10 San Luis vs. SIC STAR +

15:10 Belgrano vs. At. Rosario STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Newman STAR +

15:30 Hindú vs. Champagnat ESPN 3/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Vitoria vs Goianiense

18:30 Fortaleza vs Paranaense

21:00 Vasco da Gama vs Flamengo

UFC

20:00 Edson Barboza vs. Lerone Murphy FOX SPORTS 2/ STAR + / ESPN

22:00 Emanuel Navarrete vs. Denys Berinchyk ESPN 3/STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE FEMENINO

14:00 Italia vs. Turquía STAR +

17:30 Corea del Sur vs. República Dominicana STAR +

INDY CAR INDIANAPOLIS 500

09:30 500 Millas de Indianápolis – Práctica #7 STAR +

12:00 Clasificación STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

09:50 Montpellier vs. Toulouse STAR +

11:50 Bayonne vs. Perpignan STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

11:00 Leicester Tigers vs. Exeter Chiefs STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Huesca vs. Racing Santander STAR +

11:15 Leganés vs. Sporting Gijón STAR +

16:00 Eldense vs. Levante STAR +

16:00 Tenerife vs. Amorebieta DSPORTS / 1618

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

12:00 Final Femenina STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Besiktas vs. Hatayspor FOX SPORTS

COPA DE LA REINA

14:00 Real Sociedad vs. Barcelona DSPORTS /1611

PRIMERA C

14:35 Ituzaingó vs Claypole DSPORTS / 1610

15:30 Mercedes vs Puerto Nuevo

15:30 Muñiz vs Lugano

15:30 Sp. Barracas vs Victoriano Arenas

PRIMERA D

15:00 Estrella del Sur vs Estrella Berisso

15:30 Dep. Metalúrgico vs Náutico Hacoaj

15:30 Everton (LP) vs Def. de Glew

15:30 Belgrano (Z) vs S.A.T.

SUPER RUGBY AMERICAS

16:00 Selknam vs. Dogos XV ESPN 4/STAR +

20:00 Yacare XV vs. American Raptors ESPN 3/STAR +