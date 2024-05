“La verdad, esto es un sueño, no lo puedo creer”

Fernando Zuqui le dio el título a Estudiantes con el último penal de la serie ante Vélez. El volante, que ingresó ni bien comenzó la segunda parte en reemplazo de José Sosa, no pudo ocultar su enorme alegría por la consagración.

“En estos momentos, se me cruzan muchas cosas por la cabeza. Desde que comencé a jugar desde muy chico hasta que llegué a este club. Vinieron mis viejos de Mendoza, también mi mujer y mi hijo. La verdad, esto es un sueño y no lo puedo creer...”, expresó el volante, quien junto a sus compañeros, dieron rienda a los festejos dentro del Madre de Ciudades.

“Fue un partido bravísimo, pero lo de hoy (por ayer) fue producto del esfuerzo que venimos haciendo. Ahora sí podemos disfrutar del campeonato... Somos campeones”.

Visiblemente emocionado, Fernando Zuqui hizo una mención especial para el rival. “Dejame felicitar a los chicos de Vélez, porque hicieron un esfuerzo enorme durante todo el partido. Y pensar que hace un tiempo atrás estaban en otra situación. Diferente a esta”.

“Sabíamos que iba a ser intenso, porque el rival, por lo general, propone ese tipo de partidos. Pero bueno, hubo que recurrir a los penales, una situación difícil, porque tenés que estar sólido de la cabeza para llegar a la pelota y patear. Por suerte, me tocó ejecutar el último penal. Cuando el balón entró en el arco, se me vinieron todos los recuerdos encima. No sabía por donde salir corriendo porque la alegría te supera. Como dije anteriormente, el fútbol te da como recompensa el título. No hay palabras para describir este momento. Es único para cualquier jugar. Y mucho más cuando vestir esta camiseta, la que me dio todo”.