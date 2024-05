Día del Holocausto: Javier Milei defendió el apoyo a Israel y dijo que "tomar partido es una obligación moral"

En el marco del acto conmemorativo del Día del Holocausto, el presidente de la Nación, Javier Milei, se presentó junto a los principales referentes de la comunidad judía y reafirmó su respaldo a Israel, enfatizando que "tomar partido es una obligación moral". "Tomar partido no es una elección entre varias opciones, sino una obligación moral", afirmó el economista libertario, quien calificó al Holocausto como "la tragedia más grande de la historia de la humanidad".

El mandatario nacional reiteró su alineamiento con Israel y destacó que, mientras algunos países "le dan la espalda", Argentina estará "firme a su lado, siempre". "En momentos de oscuridad, cuando levantar la voz es difícil y la mayoría calla, es nuestro deber hablar", evaluó el jefe de Estado durante el acto realizado en el ahora ex Centro Cultural Kirchner, rebautizado como Palacio Libertad.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto en conmemoración del Día del Holocausto y del Heroísmo. pic.twitter.com/4ePWWbuCnc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 9, 2024

Javier Milei denunció el "antisemitismo" y el "fanatismo islámico intolerable", señalando que ambos son "percibidos por el mundo libre con incomodidad y gestos ambiguos". "Observo a mi alrededor en los líderes del mundo libre, en grandes naciones, y veo indiferencia en algunos y miedo a tomar posición por la verdad en otros", lamentó el Presidente.

Además, recordó que "actualmente en Gaza hay más de 100 secuestrados, de los cuales 8 son argentinos". "Cuando el mundo calla, tenemos la obligación de hablar, de no hacer la vista gorda. Aunque para algunos sea incómodo, es la única forma de evitar que se repita la Shoá", enfatizó el Jefe de Estado, durante el acto organizado por la DAIA y el Museo del Holocausto. Y agregó: "Dios no aceptará excusas en su único juicio. No seremos juzgados por nuestras creencias, sino por nuestras acciones. Denunciar el terrorismo islámico es una obligación".

Javier Milei estuvo acompañado en la ceremonia por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.