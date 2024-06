“No tengo dudas de que voy a volver a Estudiantes”

El partido del lunes fue el último de Zaid Romero en UNO. El central zurdo de 24 años que llegara a principios del año pasado cuando el técnico era Abel Balbo, se despidió con una buena actuación y un gol, sobre el final, que le dio el empate a Estudiantes sobre Godoy Crus, curiosamente el club que lo formó.

“Estoy muy feliz por haber vestido esta camiseta. Durante todo el partido se me vinieron cosas a la cabeza. Estaba emocionado. Primero le agradezco a Dios por haber tenido la chance de venir a este club y luego a mis compañeros que me ayudaron mucho”, dijo en la zona mixta luego de retirarse por última vez del vestuario. Su destino será el Brujas de Bélgica y al Pincha le quedarán más de 3,5 millones de dólares.

“Estudiantes para mí fue como una casa en donde me cuidaron y me enseñaron. Por eso siempre lo voy a tener en mi corazón. Pasé casi dos años hermosos, con dos títulos y muchas enseñanzas. El paso por acá me deja muchos valores que seguirá utilizando”, continuó y le agradeció a los hinchas todo el aguante. A ellos les besó el escudo de su camiseta cuando logró el empate sobre el final.

Por supuesto que se le consultó si tiene en mente regresar y pese a que todavía no se marchó respondió: “Si, obviamente, eso no se pregunta por todo lo que significa Estudiantes para mi. Estoy seguro que voy a volver”.

Cuando le preguntaron por sus ilusiones de ser convocado a la Selección, fue muy cauteloso y con humildad respondió: “Esas son palabras mayores porque hay jugadores en mi puesto en nivel altísimo y disputando las principales ligas. Claro que me encantaría y jamás le cerraría las puertas pero no es algo que dependa de mí”.

DANIEL OLDRÁ TAMBIÉN LO FELICITÓ

Zaid Romero se formó en el Tomba y tuvo a Daniel Oldrá como uno de sus principales entrenadores. En la conferencia de prensa post partido dijo: “Tiene bien merecido lo que ganó y lo que seguirá ganando porque es un futbolista inteligente y un gran jugador de fútbol. Me alegra por él, me hace feliz que le vaya bien porque la peleó, de muy jovencito, junto con su familia e hicieron un esfuerzo para tener este presente maravilloso”. Luego dejó en claro que la jugada del empate fue Made in Godoy Cruz: “El centro lo tiró Zuqui, Correa cabeceó en el primer palo y Romero la empujó”.