De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El operativo en torno al vuelco del camión frigorífico ocurrido esta mañana en Camino Centenario y 423, en Villa Elisa, sumó un nuevo capítulo con la llegada de otra unidad perteneciente a la misma firma para retirar la mercadería que había quedado esparcida dentro del vehículo siniestrado.
Según precisaron fuentes oficiales, el rodado involucrado en el accidente era un Mercedes Benz 1620, dominio SWW 143, perteneciente al frigorífico Agropecuaria Los Pinares. El transporte era conducido por un chofer y acompañante, quienes trasladaban media reses de carne vacuna al momento del vuelco.
Debido a la complejidad del traslado de la carga y al corte total del tránsito en la mano hacia Capital, la empresa envió al lugar otro camión para realizar el traspaso de la mercadería en condiciones seguras. Se trata de un Mercedes Benz, dominio IKQ 483, también perteneciente al frigorífico, que llegó cerca del mediodía con personal especializado.
La maniobra estuvo supervisada por un encargado quien coordinó el pasaje de las medias reses desde la caja dañada hacia el segundo vehículo, mientras bomberos del Cuartel Villa Elisa continuaban trabajando en la zona.
El operativo se extendió durante varias horas y la arteria permaneció completamente interrumpida, con desvíos de colectivos y demoras en todo el corredor norte, tal como había informado este medio en la cobertura inicial del hecho.
