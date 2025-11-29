Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes |Se vota De 9.00 a 19.00 en la sede social

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia

Carlos Anacleto, Edgardo Medina, Daniel Onofri y Diego Patiño Chaumeil compiten por la sucesión de Mariano Cowen. Hay 15.586 socios en condiciones de votar y hay que acreditar identidad únicamente con DNI físico

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
29 de Noviembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

Hoy desde las 9 hasta las 19.00 se desarrollarán en la sede de calle 4 las elecciones de renovación de autoridades, en la cual los socios albiazules decidirán quien será el sucesor de Mariano Cowen. Carlos Anacleto (Usina Tripera), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) y Diego Patiño Chaumeil (Unir a Gimnasia) encabezan las listas en pugna.

El club informó que cerró el padrón el día jueves a las 23.59 y 15.586 asociados están en condiciones de emitir su sufragio. Por primera vez se utilizará boleta única. Los socios deben tener una antigüedad de tres años para poder votar, tener la cuota de noviembre 2025 al día y -para acreditar identidad- deberán exhibir el DNI físico. No se aceptará DNI digital ni carnet de socio. Serán 33 mesas, con hasta 500 socios en el padrón de cada una de las mismas.

Con la aclaración de que Edgardo Medina decidió levantar las últimas rondas de prensa por lo que su testimonio no integra esta nota, los restantes candidatos desgranaron sus ideas en sendas entrevistas con este medio.

Uno de los ejes mayores de la campaña es el fútbol profesional. Para Carlos Anacleto “la idea es profesionalizar. Tenemos un plan. En el fútbol estamos trabajando con una persona odónea en el tema, un Director Deportivo (Germán Brunatti, con pasado en el Grupo City) y privilegiamos la experiencia. Sabemos que en fútbol 1+1 no es 2, pero con cuestiones metodológicas y prcesos disminuye el margen de error”, dijo Anacleto acerca del fútbol.

Por su parte, Daniel Onofri dijo del fútbol que “el Bochi Licht va a ser nuestro Director Deportivo. Él está trabajando muchísimo, con nombres en carpeta para reforzar el equipo y amigos como en el caso de Nacho con quien ha hablado para el regreso. Pablo Morant es el mejor proyecto que vi trabajar en juveniles y es nuestro referente, que se comprometió a volver de México”.

Diego Patiño Chaumeil dijo que apuntan a “un fútbol profesional ordenado, que tenga refuerzos de jerarquía y no pirinchos como decía el Viejo Timoteo. Tenemos que ser ambiciosos y pelear copas todos los años. Gimnasia es un club muy grande como para conformarnos con no pelear el descenso. Siendo protagonistas, tarde o temprano se nos tiene que dar el sueño que todos queremos”.

LE PUEDE INTERESAR

Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

LE PUEDE INTERESAR

Los borrados en River se despidieron del plantel

Otro eje fundamental de la campaña es la remodelación del estadio Juan Carmelo Zerrillo. “Mucho se habló del tema. Nos planteamos un objetivo ambicioso, que es reformar el estadio integramente. Estamos trabajando con un anteproyecto, abrazamos al PEG y al proyecto ganador del Concurso de ideas y apuntamos a trabajar con diferentes profesionales especializados en herramientas financieras para poder hacer el estadio en su conjunto”, declaró Carlos Anacleto.

“Me crié en el estadio del Bosque. Amo ese lugar, me siento en mi casa. Cuando hubo que pelear por las tierras me puse a la cabeza en la CD de Cacho Delmar, sacamos adelante un juicio larguísimo, logramos la escritura del Bosque y dimos inicio a la primera parte de la platea Basile. En esta primera etapa de tres años, completaremos la Platea Basile, para avanzar con el techo y el SUM detrás de la platea”.

Para Diego Patiño “lo más urgente son los 24 metros que restan de la Basile. Debemos empezar a cerrar y construir el estadio para tener una cancha moderna, cómoda, como se merece nuestra gente, acorde a los tiempos que estamos viviendo. El estadio no solo es el campo de juego y las tribunas, sino las actividades que se pueden agregar, por ejemplo con la natación en una pileta que usamos solo un mes al año”.

En cuanto a los Deportes semiprofesionales y amateurs, Anacleto señaló que “el club está creciendo pero la infraestructura no creció. Tenemos las mismas canchas de basquet y vóley, se han incorporado disciplinas, se han profesionalizado y lo que está pasando hoy es una inconexión entre determinados deportes. Nosotros ya designamos al Pata Lamoglie en vóley, una persona que tiene un gran recorrido con la Federación Metropolitana. También se ha acercado Nicolás Gianella, que considero que es el jugador que salió del semillero de Gimnasia con mayor trascendencia en el basquet, una persona que está muy bien conceptuada en el ambiente”.

Diego Patiño sostuvo que “la idea es que se autofinancien en la mayor medida posible, fomentarlos, ayudarlos. Gimnasia en La Plata es básquet, es voley, es hockey, es futsal, boxeo, tiene que haber muchos más deportes porque es un club muy popular y tiene que tener contención también para todo lo que es lo social”

Onofri, en tanto expresó que “Gimnasia es el club de los deportes, el club con mayor oferta deportiva de la región y lo vamos a potenciar aún más. Iremos de la mano de una reforma del estatuto, hasta alcanzar la gratuidad hasta los 12 años. De esa manera pretendemos acercar más de 18 mil nuevos socios”.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los principales nombres de cada una de las agrupaciones que compiten por la presidencia del Lobo

Piedrahíta está en duda por una molestia muscular

Movilización de Utedyc por los atrasos salariales
Multimedia

carlos anacleto (usina tripera)

edgardo medina (gimnasia somos todos)

daniel onofri (arriba gimnasia)

diego patiño (unir a gimnasia)

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

Los borrados en River se despidieron del plantel
Política y Economía
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento
Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla