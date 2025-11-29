Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia

Hoy desde las 9 hasta las 19.00 se desarrollarán en la sede de calle 4 las elecciones de renovación de autoridades, en la cual los socios albiazules decidirán quien será el sucesor de Mariano Cowen. Carlos Anacleto (Usina Tripera), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) y Diego Patiño Chaumeil (Unir a Gimnasia) encabezan las listas en pugna.

El club informó que cerró el padrón el día jueves a las 23.59 y 15.586 asociados están en condiciones de emitir su sufragio. Por primera vez se utilizará boleta única. Los socios deben tener una antigüedad de tres años para poder votar, tener la cuota de noviembre 2025 al día y -para acreditar identidad- deberán exhibir el DNI físico. No se aceptará DNI digital ni carnet de socio. Serán 33 mesas, con hasta 500 socios en el padrón de cada una de las mismas.

Con la aclaración de que Edgardo Medina decidió levantar las últimas rondas de prensa por lo que su testimonio no integra esta nota, los restantes candidatos desgranaron sus ideas en sendas entrevistas con este medio.

Uno de los ejes mayores de la campaña es el fútbol profesional. Para Carlos Anacleto “la idea es profesionalizar. Tenemos un plan. En el fútbol estamos trabajando con una persona odónea en el tema, un Director Deportivo (Germán Brunatti, con pasado en el Grupo City) y privilegiamos la experiencia. Sabemos que en fútbol 1+1 no es 2, pero con cuestiones metodológicas y prcesos disminuye el margen de error”, dijo Anacleto acerca del fútbol.

Por su parte, Daniel Onofri dijo del fútbol que “el Bochi Licht va a ser nuestro Director Deportivo. Él está trabajando muchísimo, con nombres en carpeta para reforzar el equipo y amigos como en el caso de Nacho con quien ha hablado para el regreso. Pablo Morant es el mejor proyecto que vi trabajar en juveniles y es nuestro referente, que se comprometió a volver de México”.

Diego Patiño Chaumeil dijo que apuntan a “un fútbol profesional ordenado, que tenga refuerzos de jerarquía y no pirinchos como decía el Viejo Timoteo. Tenemos que ser ambiciosos y pelear copas todos los años. Gimnasia es un club muy grande como para conformarnos con no pelear el descenso. Siendo protagonistas, tarde o temprano se nos tiene que dar el sueño que todos queremos”.

Otro eje fundamental de la campaña es la remodelación del estadio Juan Carmelo Zerrillo. “Mucho se habló del tema. Nos planteamos un objetivo ambicioso, que es reformar el estadio integramente. Estamos trabajando con un anteproyecto, abrazamos al PEG y al proyecto ganador del Concurso de ideas y apuntamos a trabajar con diferentes profesionales especializados en herramientas financieras para poder hacer el estadio en su conjunto”, declaró Carlos Anacleto.

“Me crié en el estadio del Bosque. Amo ese lugar, me siento en mi casa. Cuando hubo que pelear por las tierras me puse a la cabeza en la CD de Cacho Delmar, sacamos adelante un juicio larguísimo, logramos la escritura del Bosque y dimos inicio a la primera parte de la platea Basile. En esta primera etapa de tres años, completaremos la Platea Basile, para avanzar con el techo y el SUM detrás de la platea”.

Para Diego Patiño “lo más urgente son los 24 metros que restan de la Basile. Debemos empezar a cerrar y construir el estadio para tener una cancha moderna, cómoda, como se merece nuestra gente, acorde a los tiempos que estamos viviendo. El estadio no solo es el campo de juego y las tribunas, sino las actividades que se pueden agregar, por ejemplo con la natación en una pileta que usamos solo un mes al año”.

En cuanto a los Deportes semiprofesionales y amateurs, Anacleto señaló que “el club está creciendo pero la infraestructura no creció. Tenemos las mismas canchas de basquet y vóley, se han incorporado disciplinas, se han profesionalizado y lo que está pasando hoy es una inconexión entre determinados deportes. Nosotros ya designamos al Pata Lamoglie en vóley, una persona que tiene un gran recorrido con la Federación Metropolitana. También se ha acercado Nicolás Gianella, que considero que es el jugador que salió del semillero de Gimnasia con mayor trascendencia en el basquet, una persona que está muy bien conceptuada en el ambiente”.

Diego Patiño sostuvo que “la idea es que se autofinancien en la mayor medida posible, fomentarlos, ayudarlos. Gimnasia en La Plata es básquet, es voley, es hockey, es futsal, boxeo, tiene que haber muchos más deportes porque es un club muy popular y tiene que tener contención también para todo lo que es lo social”

Onofri, en tanto expresó que “Gimnasia es el club de los deportes, el club con mayor oferta deportiva de la región y lo vamos a potenciar aún más. Iremos de la mano de una reforma del estatuto, hasta alcanzar la gratuidad hasta los 12 años. De esa manera pretendemos acercar más de 18 mil nuevos socios”.