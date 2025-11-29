Corte de luz en el hotel de Estudiantes: “Hacen sentir al Pincha que está en territorio enemigo”
Corte de luz en el hotel de Estudiantes: “Hacen sentir al Pincha que está en territorio enemigo”
Está claro que esta noche Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero juegan mucho más que los Cuartos de Final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Con una previa cargada de condimentos en torno a la AFA y las polémicas del fallo, la previa se calentó aún más.
Esta tarde, en el hotel donde se concentra el equipo de Eduardo Domínguez, se cortó la luz. Con más de 40 grados de sensación térmica en el moderno Maria's Hotel ubicado en la zona de La Banda, llamó la atención la interrupción de energía eléctrica.
Se estima que a las 21, minutos antes del inicio del partido por un lugar en las semifinales de la Copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la temperatura se ubique en 36 grados. Ya con el encuentro jugándose, a las 22 el termómetro rondará los 33 grados.
Además del calor como factor externo que podría incidir en el partido, el pronóstico oficial (SMN) auguró para la noche el desarrollo de fuertes tormentas, lo que podría trastocar el desarrollo del juego aunque no complicaría a la parcialidad del equipo local puesto que se trata de un estadio techado.
El encuentro llega en una semana convulsionada para La Plata, marcada por la polémica del "pasillo al campeón". Este conflicto abrió una grieta con fuertes cruces que involucraron a figuras como Claudio Tapia (presidente de AFA) y Pablo Toviggino, sumándose a las sanciones que debe afrontar el club.
A diferencia de la dirigencia, el plantel de Eduardo Domínguez eligió la máxima discreción, manteniéndose concentrado y en silencio. Su arribo a Santiago del Estero reflejó el clima hostil: la policía local no permitió el contacto de los hinchas y ordenó retirar los carteles de "Solos contra Todos".
