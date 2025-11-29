Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos

Un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de abusar sexualmente por treinta años de su hija y tener dos hijos con ella, fue detenido en la provincia de Entre Ríos.

Según pudo saberse mediante fuentes policiales, los hechos se iniciaron cuando la víctima tenía seis años de edad, prolongándose por casi tres décadas y tuvieron lugar en una vivienda del municipio bonaerense de Pilar, donde la víctima convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

A raíz de estos abusos, la mujer tuvo dos hijos con su padre y, a sus 35 años, inició una relación sentimental que la impulsó a realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Ante esto, los federales iniciaron la investigaron y llegaron a la conclusión de que el victimario estaba establecido en la ciudad entrerriana de San José.

En ese proceso, dieron con un hombre de características similares a las que se buscaban y, al comprobar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública. Tiene 59 años de edad.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado De Garantías N° 6 del Departamento judicial de San Isidro por el delito de “abuso sexual agravado”.

“Antes de mis seis años vivíamos con mi mamá y mis hermanos en la casa de mis abuelos paternos en San José, Entre Ríos, y mi padre vivía y trabajaba en Buenos Aires. Nos visitaba cuando cobraba. Como mi mamá nos pegaba, cuando venía mi papá nos quedábamos con él”, recordó la víctima al ratificar la denuncia.

Cuando tenía seis años, la familia se mudó a Pilar. Fue en ese momento que su padre comenzó con los abusos. “Primero fueron tocamientos y exhibiciones. A los 15 o 16 años, me empezó a penetrar vaginal y analmente, de hecho a los 16 quedé embarazada de mi hijo más grande, que hoy tiene 15″, dijo la víctima. El sospechoso también fue imputado de los abusos que sufrió, durante siete años, el hijo mayor de la denunciante.