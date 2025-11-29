Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Policiales |Atraparon al “monstruo de Pilar”

Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos

Estaba radicado en la provincia de Entre Ríos y contaba con pedido de captura nacional. Una historia espeluznante

Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
29 de Noviembre de 2025 | 04:03
Edición impresa

Un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de abusar sexualmente por treinta años de su hija y tener dos hijos con ella, fue detenido en la provincia de Entre Ríos.

Según pudo saberse mediante fuentes policiales, los hechos se iniciaron cuando la víctima tenía seis años de edad, prolongándose por casi tres décadas y tuvieron lugar en una vivienda del municipio bonaerense de Pilar, donde la víctima convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

A raíz de estos abusos, la mujer tuvo dos hijos con su padre y, a sus 35 años, inició una relación sentimental que la impulsó a realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Ante esto, los federales iniciaron la investigaron y llegaron a la conclusión de que el victimario estaba establecido en la ciudad entrerriana de San José.

En ese proceso, dieron con un hombre de características similares a las que se buscaban y, al comprobar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública. Tiene 59 años de edad.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado De Garantías N° 6 del Departamento judicial de San Isidro por el delito de “abuso sexual agravado”.

LE PUEDE INTERESAR

Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio

LE PUEDE INTERESAR

Es inminente la liberación de un asesino no punible

“Antes de mis seis años vivíamos con mi mamá y mis hermanos en la casa de mis abuelos paternos en San José, Entre Ríos, y mi padre vivía y trabajaba en Buenos Aires. Nos visitaba cuando cobraba. Como mi mamá nos pegaba, cuando venía mi papá nos quedábamos con él”, recordó la víctima al ratificar la denuncia.

Cuando tenía seis años, la familia se mudó a Pilar. Fue en ese momento que su padre comenzó con los abusos. “Primero fueron tocamientos y exhibiciones. A los 15 o 16 años, me empezó a penetrar vaginal y analmente, de hecho a los 16 quedé embarazada de mi hijo más grande, que hoy tiene 15″, dijo la víctima. El sospechoso también fue imputado de los abusos que sufrió, durante siete años, el hijo mayor de la denunciante.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
Últimas noticias de Policiales

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio

Es inminente la liberación de un asesino no punible
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla